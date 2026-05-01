Desde el Zócalo de la Ciudad de México, durante el mitin que mantienen frente a Palacio Nacional, el secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández Morales, aseguró que no existe un diálogo real entre el gobierno federal y el magisterio disidente, sino “un monólogo del poder”.

En su intervención ante cientos de docentes movilizados por el Día Internacional del Trabajo, el dirigente rechazó las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien sostuvo que existe comunicación con la CNTE y que no es necesaria la movilización. “No hay diálogo, hay un monólogo del poder que solo se mira frente al espejo para decir que todo está bien”, afirmó.

Hernández Morales también cuestionó la situación del país al referirse a problemáticas como desapariciones, conflictos laborales sin resolver y pensiones insuficientes, al tiempo que criticó la narrativa oficial sobre democracia sindical y condiciones de bienestar.

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Integrantes de la CNTE protestan en el Zócalo capitalino y exigen diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum (01/05/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Un "Mundial de despojo", acusa integrante de la CNTE

Durante el mitin, el dirigente arremetió contra la organización del Mundial de futbol, al que calificó como un “Mundial del despojo”. Señaló que estos eventos privilegian intereses económicos sobre las necesidades sociales, y acusó impactos como la explotación de recursos —entre ellos el agua— en zonas cercanas a los estadios.

Asimismo, sostuvo que organismos como la FIFA concentran las ganancias del torneo sin una contribución fiscal proporcional, lo que, dijo, profundiza las desigualdades.

El líder magisterial aclaró que la CNTE no está en contra del deporte, pero sí del uso de estos eventos como distractores sociales. “No estamos en contra del juego, estamos en contra del pan y circo para el pueblo”, expresó.

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Integrantes de la CNTE protestan en el Zócalo capitalino y exigen diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum (01/05/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En ese contexto, reiteró que la Coordinadora no lanza amenazas, pero sí cumple sus advertencias de movilización. Adelantó que será el próximo 16 de mayo, tras la marcha del día 15, cuando la Asamblea Nacional Representativa defina la fecha y modalidad de nuevas acciones, incluidas protestas durante el Mundial.

Finalmente, llamó a los docentes a mantenerse organizados y a participar en la entrega del pliego petitorio 2026, insistiendo en que la lucha continuará. “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, concluyó.

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