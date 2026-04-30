La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a marchar este viernes 1° de mayo en la ciudad de México (Cdmx) para exigir un aumento salarial y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que esta legislación impide una jubilación digna para el magisterio.

En un video difundido en redes sociales, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, llamó a la unidad del gremio y destacó el compromiso de los docentes con la niñez.

“Para los niños trabajamos porque los niños saben querer y queremos que nos vean como cosas de su corazón, porque los niños son la esperanza del mundo. Compañeros, mañana, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, marcharemos del Ángel de la Independencia al Zócalo donde entregaremos en Palacio Nacional el pliego petitorio de la CNTE. Vamos todos juntos porque en la unidad está la fuerza de los trabajadores”.

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La movilización partirá a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, en el marco del Día del Trabajo. Al momento, no se ha confirmado la participación de otros contingentes sindicales.

El acuerdo para salir a las calles fue alcanzado durante la madrugada del domingo por secretarios de diferentes secciones del magisterio disidente, quienes también discutieron un plan de acción más amplio que aún no ha sido anunciado en su totalidad.

Desde el sábado, la Coordinadora mantiene trabajos en su Asamblea Nacional Representativa, donde analiza la ruta de movilizaciones rumbo al 15 de mayo —fecha clave para el gremio docente—, así como los ejes de una posible huelga nacional.

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Durante la sesión, Filiberto Frausto Orozco, dirigente de la sección 34 de Zacatecas, planteó la posibilidad de convocar a un paro nacional coincidiendo con la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, bajo la consigna: “Si no hay solución, no rodará el balón”, al advertir que las protestas podrían escalar si no hay respuesta a sus demandas.

Hasta el cierre de esta información, la CNTE no había difundido el plan de acción completo, A pesar de que se prevé que en las próximas horas se den a conocer más detalles acerca las movilizaciones y eventuales medidas de presión.

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