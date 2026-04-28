La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que el próximo 16 de mayo definirá la fecha de estallamiento de un paro nacional, como parte de su ruta de movilización hacia el Mundial de Futbol 2026, en un contexto de falta de respuesta del gobierno federal a sus principales demandas en materia laboral, educativa, salarial y de seguridad social.

En conferencia de prensa, el secretario general de la Sección 9 Democrática, Pedro Hernández, fijó la postura del magisterio respecto al Mundial y sostuvo que el movimiento no se opone a la afición ni al deporte, sino a las condiciones sociales y económicas que rodean la organización del evento.

“No estamos en contra de la afición, no estamos en contra del deporte, no estamos en contra de que nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes tengan una vida sana. Estamos en contra de un mundial que le quita el agua a las personas que viven alrededor del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte. Estamos en contra de la gentrificación que está significando este mundial, estamos en contra de boletos de 50 mil pesos para arriba y de que la FIFA no pagará impuestos en este país”, señaló.

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Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la marcha apenas congregó a unos 6 mil maestros. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

CNTE realizará asamblea el 16 de mayo

Hernández afirmó que la CNTE ha sostenido diversas jornadas de movilización sin obtener respuestas de fondo a sus demandas. “La SENTE tiene vigencia y diseña la ruta de movilización, y nos hemos movilizado el año pasado con la huelga nacional, después del paro de 24, 48 y 72 horas, y no encontramos alguna respuesta”, dijo, al insistir en que el magisterio ha optado por distintas formas de presión ante la ausencia de acuerdos con el gobierno federal.

El dirigente explicó que la definición del paro nacional no es una decisión cerrada, sino parte de un proceso interno de consulta con las bases, que será formalizado en la Asamblea Nacional Representativa del 16 de mayo. En ese espacio, dijo, se definirá tanto la fecha de inicio como la modalidad de la huelga nacional, así como el alcance de las acciones posteriores.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, el incremento salarial del 100% directo al sueldo base, la homologación de prestaciones, así como la eliminación del sistema de cuentas individuales y del cálculo de pensiones en UMAS. También insisten en la reinstalación de docentes cesados, la creación de plazas de base y el respeto a la bilateralidad sindical.

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En este contexto, la CNTE insistió en que su movimiento no se limita a demandas gremiales, sino que incluye exigencias de carácter social, particularmente el fortalecimiento de la educación pública, el aumento del presupuesto en salud y educación, y la defensa del sistema de seguridad social, al considerar que existe un deterioro sostenido en estos servicios.

Sobre el rumbo de la jornada de lucha, los representantes del magisterio señalaron que el alcance del movimiento, no está predeterminado, sino que dependerá de las decisiones colectivas de las bases y de la respuesta que emita el gobierno federal a sus exigencias. En ese sentido, subrayaron que la estrategia de movilización se construye de manera escalonada y puede ampliarse si no hay avances en las negociaciones.

Como parte del plan de acción, la CNTE contempla la instalación de un plantón nacional, además de movilizaciones en distintos estados del país, paros parciales y marchas escalonadas. Estas acciones, indicaron, se definirán con precisión una vez que sesione la Asamblea Nacional Representativa del 16 de mayo, donde también se determinará la ruta inmediata del movimiento.

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Asimismo, adelantaron que el magisterio mantiene en análisis la articulación de un frente amplio con otros sectores sociales y sindicales en lucha, con el objetivo de fortalecer una agenda común rumbo a la jornada de movilización nacional prevista en el contexto del Mundial de Futbol 2026.

En ese marco, reiteraron que la estrategia de la CNTE se ha sostenido a lo largo de distintas administraciones sin que, hasta ahora, se hayan resuelto las demandas centrales del magisterio, lo que ha llevado a la organización a mantener su ruta de presión política y movilización nacional.

Los dirigentes de la Coordinadora sostuvieron que el proceso de decisión continúa en construcción y que será la Asamblea Nacional Representativa del 16 de mayo la que marque el punto de definición del paro nacional, así como la siguiente fase del plan de acción del magisterio disidente.

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