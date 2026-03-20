Es urgente que se mejoren las pensiones de los servidores públicos, entre ellos los maestros, advirtió el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

En el marco del XIV Pleno Extraordinario de la Sección 8 del SNTE, en Chihuahua, el dirigente nacional del magisterio recordó que el Sindicato tiene dos propuestas fundamentales para que los trabajadores al servicio del Estado eleven sus percepciones una vez que se jubilen, ya que actualmente las pensiones no rebasan el 30% de su último salario, lo que es injusto e inequitativo comparado con los jubilados del IMSS.

“No es posible que el tope salarial para los jubilados y pensionados del apartado “B” sea de 10 UMA y que para el apartado “A” sea de 25 UMA, eso es inequitativo, es injusto", expresó.

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"No es posible que en la reforma del 2020 a la Ley del Seguro Social los patrones estuvieron de acuerdo en subir su aportación de 5.5% a 13.87 para el ahorro en las cuentas individuales, nosotros seguimos igual, el Gobierno Federal aporta 5.5, y estamos planteando que se homologue la aportación, porque si esto sucede, los compañeros de cuentas individuales que ingresaron a partir de la nefasta reforma del 2007 del ISSSTE, pueden recibir hasta el 75 u 80% de su último salario” agregó.

Cepeda Salas destacó que en las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2026 se mantiene la exigencia de eliminar la USICAMM que tanto daño ha hecho a los docentes.

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