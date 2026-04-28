Mauricio Vila Dosal, senador del PAN, anunció su reincorporación al Senado de la República a partir del próximo 1 de mayo luego de ocho meses de licencia.

En un oficio publicado en la Gaceta Parlamentario, el legislador con licencia apuntó que como “integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito hacer de su conocimiento que es mi deseo reincorporarme a mis funciones, como senador de la República, a partir del 01 de mayo de 2026”.

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Mauricio Vila solicitó licencia el 26 de agosto del 2025 para irse a Harvard, donde estudiará la maestría en Administración Pública MC/MPA.

“Con la convicción de que esta experiencia académica me permitirá servir con mayor capacidad a México y a Yucatán”, publicó Vila en sus redes sociales en esa fecha.

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