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Mauricio Vila Dosal, senador del , anunció su reincorporación al Senado de la República a partir del próximo 1 de mayo luego de ocho meses de licencia.

En un oficio publicado en la Gaceta Parlamentario, el legislador con licencia apuntó que como “integrante del Grupo Parlamentario del , me permito hacer de su conocimiento que es mi deseo reincorporarme a mis funciones, como senador de la República, a partir del 01 de mayo de 2026”.

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Mauricio Vila solicitó licencia el 26 de agosto del 2025 para irse a Harvard, donde estudiará la maestría en Administración Pública MC/MPA.

“Con la convicción de que esta experiencia académica me permitirá servir con mayor capacidad a México y a Yucatán”, publicó Vila en sus redes sociales en esa fecha.

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