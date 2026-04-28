Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para dar seguridad social a las personas repatriadas y a sus beneficiarios legales.

El decreto indica que se incorporan “por razones humanitarias y solidarias” a las personas mexicanas que hayan sido y sean repatriadas de Estados Unidos en 2026 y a sus beneficiarios legales al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad.

Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad comprenden la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y obstétrica.

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“Tendrán una duración de hasta tres meses y podrán terminar de manera anticipada, en caso de que esta se incorpore a un empleo formal o decida incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio”, se indica.

El IMSS deberá identificar a la población beneficiaria, la modalidad de aseguramiento equiparable para el otorgamiento de las prestaciones, financiar los costos y establecer los mecanismos de compensación con los entes públicos que otorgan atención médica a las personas no derechohabientes.

Este decreto entra en vigor el 29 de abril y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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