Tuxtla Gutiérre, Chis.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén y el Consejo de la Judicatura Estatal, presentaron a la Legislatura estatal, una iniciativa de reforma que propone la creación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, para proteger el interés superior de la niñez.

La propuesta plantea además una reestructuración de carácter administrativo del Poder Judicial y modificar la ley de derechos del estado para fortalecer la protección la niñez y los adolescentes, así como armonizar la legislación estatal con las reformas federales en el rubro de los derechos humanos y la transparencia institucional.

La iniciativa contiene reformas al código civil y al código de organización del Poder Judicial, así como a la Ley de derechos del estado.

La iniciativa contiene reformas al código civil y al código de organización del Poder Judicial. Foto: iStock

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El objetivo de esas reformas es establecer mecanismos que impulsen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y que modernicen el funcionamiento de la institución judicial.

Aunque el punto central es la creación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, el cual será administrado por el Poder Judicial de Chiapas.

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Si procediera la aprobación de tal registro, en éste serán inscritos quienes no cumplan con el depósito de las pensiones alimenticias durante 60 días o más, ya sea de manera continua o por intervalos.

Ese padrón permitirá liberar constancias de inscripción y de no inscripción. Foto ilustrativa: Especial

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Ese padrón permitirá liberar constancias de inscripción y de no inscripción. El documento será requisito para realizar trámites y para ingresar a ciertos cargos públicos.

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Entre éstos las licencias y permisos, además del registro como candidato a cargos de elección popular, así como los nombramientos en el servicio público, y la participación como juzgador y el ejercicio de actos notariales.

Asimismo, como parte de la reforma, el código de organización del Poder Judicial será actualizado para enmarcarlo en las recientes reformas constitucionales.

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En la iniciativa legal se enfatiza que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se erige como una forma de violencia económica. Foto: iStock

Destaca la creación de la unidad de simplificación administrativa y la dirección de transparencia y protección de datos personales, además de la incorporación de nuevas facultades para expedir las constancias de no inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

En la iniciativa de ley se propone una reorganización de las facultades del Consejo de la Judicatura, la Oficialía Mayor y diversas áreas administrativas para mejor la eficiencia de la gestión institucional.

En la iniciativa legal se enfatiza que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se erige como una forma de violencia económica que vulnera los derechos de los menores, por tanto, se requiere fortalecer el marco legal para garantizar el interés superior de la niñez.

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El documento en actual análisis y revisión por parte del Congreso Estatal armoniza la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, las reformas constitucionales conocidas como la Ley 3 de 3 contra la violencia.

También con criterios resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de los registros de deudores alimentarios en el país.

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vr/cr