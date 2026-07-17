El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció el Festival “Saquen Plan”, que se llevará a cabo el próximo 15 de agosto en el Deportivo Plan Sexenal, en donde las nuevas generaciones podrán disfrutar una amplia cartelera de actividades culturales y artísticas.

El edil indicó que, por primera vez, se realiza un evento de esta naturaleza en la demarcación. Se trata de un programa producido en su totalidad por creativos convocados por la organización juvenil CLAP, quienes ofrecerán una jornada llena de música, arte y entretenimiento.

El Festival “Saquen Plan” formará parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Juventud. Al respecto, el alcalde afirmó que en Miguel Hidalgo se apuesta por el talento, la energía y las ideas de las y los jóvenes.

Mauricio Tabe hizo un llamado a los jóvenes a asistir al evento: "Nos vemos este 15 de agosto". Foto: Especial.

Lee también Semovi aclara que no hay autorización para instalar parquímetros en la Ampliación Granada en Miguel Hidalgo; analizará posibles propuestas

“Este festival está hecho por y para ustedes, un espacio donde podrán disfrutar, aprender y convivir en comunidad”, expresó.

Las puertas del Deportivo Plan Sexenal se abrirán de manera gratuita a partir de las 2 de la tarde, convirtiéndose en un punto de encuentro, identidad y conexión para los asistentes.

[Publicidad]

El Director de CLAP, Diego Alcázar se sumó al llamado del alcalde y destacó la diversidad del evento, diseñado para conectar con distintas expresiones urbanas, disciplinas y gustos.

Lee también Fallece motociclista tras derrapar en calles de Santa María la Ribera; investigan causas del accidente

“'Saquen Plan' es un festival desarrollado por y para adolescentes y jóvenes. Además, contaremos con la presentación de bandas increíbles“, indicó.

[Publicidad]

Mauricio Tabe hizo un llamado a los jóvenes a asistir al evento: “Nos vemos este 15 de agosto. Saquen plan, inviten a sus amigos y vivan este festival que es suyo”, dijo.

vr/cr