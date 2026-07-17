TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas monitorea el desarrollo de la onda tropical 19 situada en el Sureste del país, que registra probabilidad de evolucionar en ciclón en las próximas 48 horas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, una zona de baja presión asociada con la onda tropical No. 19 se desplaza al sur de las costas del Pacífico central mexicano.

El fenómeno se localiza aproximadamente a 960 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.

El meteoro se moviliza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora; mantiene un 70 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 90 probabilidad "a siete días".

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Protección Civil advirtió también de una nueva zona de baja presión en previsión; se advierte su formación frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

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En estos momentos, estableció, mantiene un 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en un periodo "a siete días".

Las autoridades exhortaron a la población a permanecer atenta a las actualizaciones climáticas y extremar precaución ante el potencial incremento de lluvias.

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