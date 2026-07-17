Estados | 17-07-26 | 14:37 |

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El monitorea el desarrollo de la situada en el Sureste del país, que registra probabilidad de evolucionar en ciclón en las próximas 48 horas.

De acuerdo con el reporte del , una zona de baja presión asociada con la onda tropical No. 19 se desplaza al sur de las costas del Pacífico central mexicano.

El fenómeno se localiza aproximadamente a 960 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.

El meteoro se moviliza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora; mantiene un 70 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 90 probabilidad "a siete días".

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Protección Civil advirtió también de una nueva zona de baja presión en previsión; se advierte su formación frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

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En estos momentos, estableció, mantiene un 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en un periodo "a siete días".

Las autoridades exhortaron a la población a permanecer atenta a las actualizaciones climáticas y extremar precaución ante el potencial incremento de lluvias.

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