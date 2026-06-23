La intervención de los gobiernos en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) es una realidad inevitable con la que la industria deberá aprender a convivir. Así lo afirmó Ali Ghodsi, CEO y cofundador de Databricks, durante una conferencia en el congreso Data + AI Summit.

Su declaración llega en un momento en que la adopción de la IA en las empresas entra en una fase decisiva. Más allá del entusiasmo inicial generado por los agentes de IA, el debate se ha desplazado hacia cómo hacer que estas herramientas sean seguras, rentables y escalables para las organizaciones.

Para Ghodsi, sería ingenuo pensar que los gobiernos permanecerán al margen. Temas como la soberanía de los datos, la privacidad, la ciberseguridad y la seguridad nacional ocuparán un lugar prioritario en las agendas públicas durante los próximos años.

El directivo también situó la discusión en el terreno geopolítico. A su juicio, el escrutinio sobre la IA no es exclusivo de una nación, sino una tendencia global que seguirá creciendo conforme esta tecnología se vuelva más relevante para la economía y la seguridad de los países.

Actualmente, la administración del presidente Donald Trump mantiene mecanismos de supervisión que obligan a las empresas tecnológicas a someter sus modelos de IA más avanzados a procesos de evaluación antes de su lanzamiento.

Desde la perspectiva de los usuarios empresariales, Ghodsi destacó la importancia de preservar alternativas de código abierto. Consideró que estos modelos permiten la investigación en universidades y centros académicos, además de evitar que la supervisión tecnológica quede concentrada en un reducido grupo de compañías privadas.

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El problema no son los modelos, son los datos

Durante su participación, el CEO de Databricks sostuvo que el principal desafío para la IA empresarial no es la capacidad de los modelos, sino el acceso al contexto adecuado.

“Existe un problema de contexto”, explicó. Para generar valor real, la IA debe integrarse de forma segura con los datos internos, los procesos operativos y el conocimiento específico de cada organización.

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Aunque Databricks no suele aparecer junto a gigantes tecnológicos como Google, IBM o Nvidia cuando se habla de inteligencia artificial, se ha convertido en un actor clave en el mercado de datos empresariales, un elemento esencial para el funcionamiento de cualquier sistema.

La empresa trabaja con cerca de 20 mil clientes en todo el mundo, entre ellos alrededor del 60% de las compañías que integran la lista Fortune Global. En ese grupo figuran empresas como PepsiCo, Mercedes-Benz, Mastercard, Unilever, Bimbo y Alpura.

Databricks está valuada en aproximadamente 134 mil millones de dólares y, aunque todavía no cotiza en bolsa, reportó un crecimiento de 80% durante el primer semestre del año. Además, su Data + AI Summit, celebrado en San Francisco, reunió a más de 31 mil especialistas interesados en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial.

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Sin datos no hay inteligencia

Para comprender la estrategia actual de la compañía es necesario revisar sus orígenes. Databricks nació a partir del trabajo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley, quienes en 2009 desarrollaron Apache Spark para acelerar el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Cuatro años después fundaron Databricks con el objetivo de comercializar esta tecnología mediante una plataforma administrada que eliminara la complejidad de desplegar y operar la infraestructura necesaria.

En 2019 presentaron Delta Lake, una solución diseñada para resolver los problemas de organización en los lagos de datos. La tecnología permitió combinar las capacidades de los almacenes de datos tradicionales con los data lakes bajo el concepto de Data Lakehouse.

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Posteriormente lanzaron Unity Catalog para administrar y proteger la información corporativa. Más recientemente, la compañía ha evolucionado hacia lo que denomina Inteligencia de Datos, incorporando capacidades de IA generativa para que los usuarios interactúen con la información empresarial mediante lenguaje natural.

El CEO de Databricks afirma que la regulación crecerá mientras las empresas buscan rentabilidad y control en IA. Foto: Especial

Pregúntale al “genio”

El objetivo de Databricks es que los ejecutivos de la empresa puedan manejar la estrategia de su empresa desde un smartphone con una herramienta de IA llamada Genie One, a la cual le puede hacer preguntas sobre el desempeño de negocio.

“Cuéntame de mis 30 tiendas en México, ¿cuáles facturaron menos y qué productos tuvieron menor venta?”, ejemplificó Marcos Grilanda, vicepresidente y gerente general de Databricks para Latinoamérica.

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Para responder preguntas de este tipo, explicó, la IA debe comprender profundamente la estructura y el contexto de los datos corporativos.

Sin embargo, el despliegue masivo de agentes de IA también plantea desafíos económicos. Grilanda señaló que la demanda de infraestructura podría equipararse al impacto que tendría duplicar de manera repentina la plantilla laboral de una organización.

Con el objetivo de reducir costos, la empresa presentó Unity AI Gateway. La solución permite establecer límites de gasto, controlar el consumo de recursos y asignar automáticamente tareas sencillas a modelos menos costosos.

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“Hoy muchas organizaciones utilizan modelos avanzados para cualquier tarea, pero eso genera gastos innecesarios. Con esta plataforma es posible optimizar el uso de recursos y mantener el control financiero”, explicó.

Otro anuncio relevante fue Genie Ontology, una tecnología que Ghodsi comparó con el sistema de clasificación de páginas de Google, pero aplicada al entorno corporativo.

La herramienta indexa previamente documentos, sistemas y conocimientos internos para que los agentes de IA encuentren respuestas más rápido. Según Databricks, esto puede reducir hasta en 80% los tiempos y costos de búsqueda, además de mejorar la calidad de los resultados.

No obstante, la estrella del evento fue Genie One. A diferencia de otras plataformas que se limitan a consultar información existente, esta herramienta puede realizar operaciones y cálculos en tiempo real. Por ejemplo, es capaz de determinar de forma autónoma la tasa de abandono de clientes registrada durante las últimas horas utilizando datos actualizados de la empresa.

La importancia de México en la expansión global

La compañía está ejecutando una expansión, adaptando sus estrategias a las realidades locales de distintos países. México ha sido catalogado como una prioridad absoluta y una pieza central en los planes de la compañía, de acuerdo con el CEO de la empresa.

A pregunta expresa, Ghodsi calificó al país como un “mercado gigante” y destacó que su tamaño económico lo convierte en una oportunidad estratégica para impulsar la adopción de arquitecturas de datos en la nube y sistemas basados en agentes de IA.

El interés por México refleja, además, la creciente relevancia de América Latina en la transformación digital global.

La compañía aplica estrategias diferenciadas en otras regiones. En India mantiene una alianza con Reliance Industries y Jio para ofrecer infraestructura local y capacidades de procesamiento que garanticen la soberanía de los datos, una exigencia fundamental para el sector público de ese país.

En Corea del Sur, donde la manufactura domina gran parte de la economía, Databricks despliega equipos de ingenieros especializados que ayudan a las empresas a migrar a la nube, organizar sus sistemas y preparar sus datos para futuras aplicaciones de inteligencia artificial.

Para concluir, Ghodsi aseguró que la industria tecnológica se encuentra al inicio de una transformación que podría extenderse durante al menos una década. En ese escenario, las organizaciones deberán replantear sus procesos, equilibrar rentabilidad y soberanía tecnológica, y comprender que el verdadero valor de la IA no reside únicamente en los modelos, sino en la calidad y el contexto de los datos que los alimentan.

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