La relación entre tecnología y deporte ya no se limita a estadísticas en pantalla. Hoy, esta unión está redefiniendo la experiencia de los aficionados y también la operación interna de clubes y torneos. Así lo explica Jorge Paz, especialista en data e inteligencia artificial (IA) en IBM, quien detalla cómo la compañía ha construido alianzas con organizaciones deportivas globales para transformar la manera en que se vive y se gestiona el deporte.

“IBM tiene diferentes socios deportivos alrededor del mundo”, señala Paz, al mencionar colaboraciones con Scuderia Ferrari, US Open, UFC y Sevilla Fútbol Club. En todos los casos, el objetivo está en mejorar la experiencia del aficionado mediante datos, plataformas digitales e IA.

Desde el lado del usuario, el cambio ya es evidente. Un estudio comisionado por IBM a Morning Consult, con más de 20 mil encuestados en 12 países, revela que la adopción tecnológica en el deporte es masiva. En México, el 95% de los aficionados ve valor en integrar tecnología a su experiencia y el 71% confía en contenido generado por IA.

“Muchas veces creemos que los aficionados desconfían de la inteligencia artificial, pero es todo lo contrario, la gente la está utilizando”, afirma Paz, ya que el 85% de los fanáticos mexicanos ya usa aplicaciones deportivas para mantenerse actualizado, mientras que el 63% interactúa con influencers para análisis y predicciones, de acuerdo con el estudio.

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Apps y contenido inteligente para el aficionado

Uno de los ejemplos más claros de esta evolución es el trabajo con Ferrari. IBM desarrolló una aplicación móvil que permite a los seguidores acceder a estadísticas, calendarios, clasificaciones y resúmenes automatizados con IA.

“Puedes interactuar con la app, ver estadísticas, saber cuál es la siguiente carrera, pero también tienes resúmenes hechos con IA de cómo fue la carrera anterior”, explica.

El valor no solo está en la información, sino en la personalización. Los aficionados buscan “actualizaciones en tiempo real” y contenido a la medida, desde highlights hasta entrevistas, lo que ha convertido a las apps móviles en el centro de consumo deportivo.

Además, hacia 2027, el 80% de los aficionados espera que la IA tenga un papel clave en su interacción con el deporte, incluyendo funciones como traducción en tiempo real para consumir ligas y contenidos de otros países.

La tecnología redefine cómo aficionados y clubes viven el deporte con apps, datos y contenido personalizado. Foto: Pexels

Inteligencia artificial que también juega en la cancha

Pero la innovación no se queda en el fan engagement. También impacta directamente en la toma de decisiones dentro de los equipos. Paz indica que un caso destacado es el del Sevilla FC, con quien IBM implementó una solución para optimizar la búsqueda de talento.

El reto consistía en que miles de reportes de visorías, en formatos no estructurados, dificulta encontrar a los jugadores ideales. La solución fue una plataforma que permite consultar esos documentos con lenguaje natural.

“Tú puedes preguntar ‘estoy buscando a un jugador que juegue esta posición y que tales características’ y hace una búsqueda en todas esas visorias y te encuentra los perfiles idóneos con una calificación”, explica el especialista de IBM. El sistema, incluso, permite acceder a estadísticas, historial y videos de desempeño.

Este tipo de herramientas no solo ahorra tiempo, también mejora la precisión en decisiones clave. Y, como apunta Paz, su lógica es trasladable a otros sectores: “El tema de encontrar el perfil idóneo en una empresa (en áreas como recursos humanos) también se puede hacer con inteligencia artificial”.

La apuesta de IBM es llevar una IA confiable y datos verificados, a industrias donde la experiencia y la toma de decisiones son críticas, dice el experto. Y en el deporte no solo son números, sino una nueva forma de vivir el juego, dentro y fuera de la cancha.

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