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Maxcanú, Yucatán.- Un en la comisaría de Santo Domingo, municipio de Maxcanú, tras ser atacado por un dentro de un predio, de acuerdo con la versión recabada en el lugar.

Según relató un familiar, el ingresó a una habitación para intentar ahuyentar a las abejas que habían formado un panal en el interior.

Sin embargo, el enjambre reaccionó de manera agresiva; el hombre logró salir y sentarse en una silla, pero continuó recibiendo picaduras hasta quedar inconsciente.

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El adulto mayor ingresó a una habitación para intentar refugiarse del ataque de las abejas, sin embargo continuó recibiendo picaduras hasta quedar inconsciente. Foto: Especial.
El adulto mayor ingresó a una habitación para intentar refugiarse del ataque de las abejas, sin embargo continuó recibiendo picaduras hasta quedar inconsciente. Foto: Especial.

Paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención, pero al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Bomberos y agentes estatales permanecieron en el sitio debido a que las abejas seguían alborotadas, asegurando el área para evitar nuevos incidentes mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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jecg/cr

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