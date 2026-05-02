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El dirigente municipal de en Macuspana, Antonio Silvan Peralta presumió en sus redes sociales haber consumido Tortuga "Guao", un .

El líder del partido guinda en la tierra de López Obrador, posteo que imágenes de una gira de trabajo por varias localidades del municipio, y agregó fotos de sus actividades, entre ellas una que ha causado polémica pues se le ve comiendo un "guao" asado, una especie protegida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El fin de semana pasado, dimos inicio a la primer de los Comités en Defensa de la Transformación en las Localidades. Me dio mucho gusto realizar las asambleas en la zona de los Ríos del CI. De los Bitzales", reseño en su cuenta de Facebook donde aparece como Toño Silvan.

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Dirigente de Morena en Macuspana "presume" haber consumido tortuga protegida en México. Foto: Facebook @Toño Silvan.
Dirigente de Morena en Macuspana "presume" haber consumido tortuga protegida en México. Foto: Facebook @Toño Silvan.

Pesca de tortuga "Guao" sigue siendo común en Tabasco

En Tabasco las autoridades federales y estatales han prohibido la pesca y consumo de esta tortuga conocida como "guao", aunque existen las llamadas UMAs (Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre), las cuales son granjas autorizados para comercializar esta especie pero de manera ordenada.

Pese a que existen las UMAs en Tabasco reiteradamente la Profepa realiza operativos para frenar la venta de esta especie protegida, debido a que su pesca y consumo es común en algunas comunidades.

Hasta el momento, ni la dirigencia estatal ni el propio líder de Morena en Macuspana se han pronunciado al respecto.

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jecg/cr

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