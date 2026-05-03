Xochiapulco.— “Este pueblo dio grandes testimonios, grandes servicios a la patria, los cuales están documentados en nuestro museo”, así lo platica Mariano Ortuño Aguilar, presidente municipal de Xochiapulco, quien además es descendiente de un hombre que participó en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862.

Ortuño Aguilar, orgulloso de sus raíces, comenta que dentro de los 26 elementos indígenas que acudieron al llamado de la patria, se encontraba su familiar, Nicolás Mariano Hueyojteno, a quien más adelante se le cambiaría el apellido y quien perteneció al sexto batallón, el cual estaba conformado por seis compañías, cuatro del municipio de Tetela de Ocampo, una de Zacapoaxtla y la otra de Xochiapulco.

Platica que estos hombres vestidos con su calzón de manta y su morral, en el cual llevaban habas, arvejón tostado y agua, y con su arma principal, los machetes, demostraron que eran de mucho valor y de mucha entrega para defender a su país.

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El Museo Comunitario fue inaugurado el 4 de agosto de 2006. Foto: Omar Contreras

El presidente municipal menciona que en 1864, el presidente Benito Juárez envío dos militares para instruir y adiestrar a las tropas y en un comunicado que mandó, escribió: “Si estos hombres tienen valor y han demostrado sus servicios a la patria en defensa de nuestro país con el machete, ¿qué pasaría si fuera con las armas?”, haciendo alusión a lo que habían logrado durante la Batalla de Puebla.

Para Mariano, el legado histórico que tiene este municipio es muy grande, por lo cual decidió construir un museo durante su primer periodo como presidente municipal de Xochiapulco, que lleva por nombre Museo Comunitario General Juan Francisco Lucas, y fue inaugurado el 4 de agosto de 2006.

Las balas de cañón y fusilería se resguardan en el museo. Foto: Omar Contreras

“Hace 20 años fui presidente de este municipio y dejé un museo muy bonito y quise regresar para retomarlo y dejarlo de primer nivel, en aquella época no me dio tiempo. Hoy me estoy moviendo porque cada área que tenemos es una representación totalmente comprobada de aquella batalla”, menciona Ortuño Aguilar.

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Este museo lleva ese nombre en honor al general indígena que combatió a los franceses ese 5 de mayo de 1862, siendo entonces el capitán del sexto batallón de Puebla. Asimismo se puede observar en una de las calles de este municipio la casa que habitó.

En las vitrinas del museo se pueden ver al menos 71 piezas, entre armamento, vestidos de la época, fotografías, restos de soldados austriacos caídos en esta región y documentos de guerra; uno de ellos considerado de gran valor por su contenido escrito, una carta que Juan N. Méndez envió a Juan Francisco Lucas informándolo sobre la invasión francesa, mismo que representa el mejor testimonio de la participación de Xochiapulco en la batalla del 5 de mayo.

“En el museo también tenemos un plano que los ingenieros militares hicieron el 4 de mayo en la noche, para que le diera el visto bueno el general Zaragoza, de cómo iban a defender en los fuertes de Loreto y Guadalupe”, dice.

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También se pueden observar las medallas al valor militar. Foto: Omar Contreras

También, platica Ortuño Aguilar, se puede observar un documento impreso en 1887 llamado Las Glorias de México, una publicación especial que fue recibida por el general Juan Crisóstomo Bonilla, encabezado por el general Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal y Juan N. Méndez, quienes fueron los cuatro orquestadores de la defensa del 5 de mayo.

En este documento se informó el parte militar, en el contexto de cuántos muertos y heridos dejó la batalla del 5 de mayo de 1862.

“Aquí está todo lo que concierne a los reportes militares de cada compañía. Tenemos documentos que nos acreditan y nos honran para las futuras generaciones de que en Xochiapulco sí somos hijos de aquellos hombres valientes”, comenta.

En "Las Glorias de México" se informó el parte militar de cuántos muertos y heridos dejó la batalla de Puebla. Foto: Omar Contreras

Este museo también cuenta con un decreto emitido por el general Fernando María Ortega, entonces gobernador y comandante militar de Puebla el 5 de diciembre de 1864, mediante el cual se otorgó a la población indígena de Xochiapulco el título de Villa del 5 de Mayo, para conmemorar la gesta heroica que defendió la patria contra el imperio francés.

Al recordar a su familiar, el presidente municipal cuenta la anécdota de que en 1864 llegaron al municipio Indalecio Sánchez Trejo, originario del estado de Guanajuato, y otro elemento del que se desconocen sus datos, y al no poder pronunciar los apellidos en náhuatl, los cambió y es por eso que Nicolás pasó de ser Hueyojteno a Ortuño.

Como dato curioso de este municipio poblano, cuenta que es el único a nivel nacional que nació en el tiempo del Liberalismo, durante el Plan de Ayutla, en contra de la dictadura de Santa Anna y el clero, por ese motivo no hay iglesias en este lugar.

En una de las paredes del museo están escritos los 26 nombres de los indígenas que lucharon el 5 de mayo. Foto: Omar Contreras

Mariano Ortuño platica que Xochiapulco sigue siendo considerado un pueblo indígena, aunque se está perdiendo parte de su identidad: la lengua náhuatl. Además de que, en pleno siglo XXI, no se le reconoce ni se le dan ayudas a nivel institucional, educativa, ni de infraestructura.

Como ciudadano y como heredero de estas personas que dieron grandes servicios a la patria, hoy el presidente municipal de este lugar sólo quiere el respaldo de las autoridades “para que puedan descansar aquellos hombres que solamente se recuerdan cada 5 de mayo. Mi sueño es que aquí quede y se declare un museo de primer nivel dados los testimonios que mostramos”.

Además, quiere dejar un verdadero legado para que las futuras generaciones estén consientes y orgullosos de que son familiares de los hombres valientes que dieron libertad a México y se ganaron sus tierras en guerras internacionales.

“Ellos lucharon primero en la defensa de la patria. Si eran campesinos y eran poquitos, ¡qué valor demostraron al país! Quiero que todo pueblo y todo México sea testigo de esto y lograr que se certifique a Xochiapulco como un verdadero pueblo histórico”.

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