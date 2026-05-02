Umán, Yucatán.- Momentos de tensión se vivieron durante una corrida en Oxholón, comisaría de Umán, donde un adolescente de 14 años terminó gravemente herido, tras caer de su caballo y ser alcanzado por un toro dentro del ruedo.

Según los reportes, varios vaqueros participaban en un torneo de lazo cuando el menor perdió el equilibrio luego de la embestida de un toro.

En el suelo, el astado le propinó una grave cornada en el cuello que le provocó una abundante hemorragia.

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Asistentes al evento brindaron ayuda inmediata al joven y lo trasladaron de urgencia al IMSS de Umán donde fue ingresado en estado crítico.

Las autoridades correspondientes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras se espera información oficial sobre la evolución del estado de salud del adolescente.

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