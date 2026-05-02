Más Información

Abogados explican si Rubén Rocha puede ser procesado ahora que pidió licencia; debe ser desaforado o renunciar, afirman

Abogados explican si Rubén Rocha puede ser procesado ahora que pidió licencia; debe ser desaforado o renunciar, afirman

Enrique Inzunza reaparece en Sinaloa tras acusaciones de narcotráfico; nos vemos en la Comisión Permantente del Senado, dice

Enrique Inzunza reaparece en Sinaloa tras acusaciones de narcotráfico; nos vemos en la Comisión Permantente del Senado, dice

Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia

Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia

"La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados"; Sheinbaum inaugura Puente Nichupté en Cancún

"La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados"; Sheinbaum inaugura Puente Nichupté en Cancún

EU retira visa a miembros de Junta Directiva de La Nación Costa Rica; "ninguno ha recibido explicación oficial", dicen

EU retira visa a miembros de Junta Directiva de La Nación Costa Rica; "ninguno ha recibido explicación oficial", dicen

Héctor Suárez Gomís cuenta cómo se activó el protocolo por amenaza de bomba en el AICM

Héctor Suárez Gomís cuenta cómo se activó el protocolo por amenaza de bomba en el AICM

Umán, Yucatán.- Momentos de tensión se vivieron durante una corrida en Oxholón, comisaría de Umán, donde un de 14 años terminó gravemente herido, tras caer de su caballo y ser alcanzado por un dentro del ruedo.

Según los reportes, varios vaqueros participaban en un torneo de lazo cuando el menor perdió el equilibrio luego de la embestida de un toro.

En el suelo, el astado le propinó una grave que le provocó una abundante hemorragia.

Lee también

Asistentes al evento brindaron ayuda inmediata al joven y lo trasladaron de urgencia al IMSS de Umán donde fue ingresado en estado crítico.

Las autoridades correspondientes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras se espera información oficial sobre la evolución del estado de salud del adolescente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]