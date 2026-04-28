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Cajeme, Sonora.- Un adolescente de 15 años detenido por presuntos robos a tiendas de autoservicio logró escapar de una patrulla de la Policía Municipal con ayuda de su madre, en un hecho que quedó captado en video y se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, el menor había sido asegurado en flagrancia y se encontraba esposado a bordo de una unidad oficial para su traslado, cuando ocurrió la fuga.

Según el reporte, familiares del detenido, entre ellos su madre, se acercaron a la patrulla y, en un aparente descuido de los agentes, abrieron la puerta del vehículo, lo que permitió que el joven descendiera y emprendiera la huida a pie.

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La situación derivó en una persecución inmediata por parte de los elementos municipales, quienes realizaron detonaciones de advertencia para intentar frenar al adolescente, lo que generó momentos de tensión entre testigos que presenciaban la escena.

La autoridad local informó que, durante el operativo, se priorizó la seguridad de la ciudadanía, evitando acciones que pusieran en riesgo a terceros.

Tras la evasión, se desplegó un operativo de búsqueda para recapturar al menor, pero aún no ha sido localizado.

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Asimismo, la corporación confirmó que se inició una investigación contra la madre del joven por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción a la justicia y por facilitar la fuga de un detenido.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró su compromiso con la legalidad y advirtió que no habrá impunidad en este caso, mientras continúan las acciones para localizar al adolescente.

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