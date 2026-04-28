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San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la muerte de dos hombres, cuyos cuerpos fueron calcinados por , como consecuencia de los enfrentamientos del viernes pasado en los municipios de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz, en el centro del estado.

En una transmisión en vivo, Llaven Abarca no reveló la identidad de los dos hombres que fueron acribillados, rematados en el suelo con disparos de fusiles de asalto y finalmente quemados.

Lo que si dijo, fue que hay dos desaparecidos, Ángel Jiménez López, de 41 años de edad, originario del municipio de Nicolás Ruiz y Francisco Javier Nuriulu, de 36 años de edad, originario de Suchiapa. El primero desapareció a las 16:30 horas y el segundo a las 18:00 horas, en Venustiano Carranza.

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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en la zona en busca de los desaparecidos, “para dar con el paradero de estas dos personas”.

El Fiscal dio a conocer que como consecuencia de los enfrentamientos, ocho personas resultaron heridas, siete hombres y una mujer, pero tres de ellos ya han sido de alta, pero dos hospitalizados continúan en un estado de salud grave.

Dijo que en Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz los habitantes vive en calma.

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Por los enfrentamientos armados del pasado viernes, otras cuatro personas perdieron la vida en esos municipios.

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