La madre del Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven duranguense que desapareció hace casi 7 meses del interior de un bar de Mazatlán, exigió a Yerldine Bonilla Valverde, la recién nombrada gobernadora interina de Sinaloa, la aparición de su hijo.

Yeraldine Bonilla asumió la gubernatura interina de Sinaloa este sábado 2 de mayo, tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, acusado por EU de vínculos con el Cártel de Sinaloa y en medio de una crisis de seguridad así como de señalamientos hacia la estructura estatal.

"Hoy le demando, como nueva gobernadora: No sea parte del silencio, la omisión, la continuidad", escribió Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, en una publicación por medio de la red social X, en la que también le pide romper con el silencio institucional.

"Hoy le demando, como nueva gobernadora: No sea parte del silencio, la omisión, la continuidad", escribe Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio. | Foto: Cortesía.

Valenzuela señaló que Sinaloa enfrenta una crisis de desapariciones, donde "las madres buscan con sus propias manos y la tierra responde más que las instituciones".

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La exigencia hacia Bonilla incluye un llamado a rendir cuentas a todos los actores relacionados con el entorno de la desaparición de su hijo, mencionando específicamente a Ricardo "Pity" Velarde, quien fue secretario de Economía de Sinaloa y dueño del Bar "Terraza Valentinos", en donde desapareció Carlos.

Además, la madre de la víctima solicitó una reingeniería profunda en la Fiscalía del Estado, cuestionando la labor de figuras como el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y el vicefiscal Isaac Aguayo Roacho, este último por la falta de resultados pese a la actuación inmediata de la familia tras el reporte de los hechos.

A la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla:



Yo, Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, le hablo de frente.



No desde la política.Desde la ausencia.Desde lo que no se puede maquillar.



Usted asume el cargo tras la salida de Rubén Rocha Moya, en… pic.twitter.com/7YX8IyaChL — Brenda Valenzuela Gil (@BrendaValgil) May 2, 2026

Siete meses sin rastro de Carlos Emilio

Carlos Emilio Galván Valenzuela, originario de Durango, desapareció el pasado 5 de octubre de 2025 en Mazatlán. El joven, de entonces 20 años, se trasladó desde su estado de origen junto a su familia para disfrutar de un fin de semana en la playa sinaloense.

Carlos convivía en el bar "Terraza Valentinos" junto a sus primas, a quienes les avisó que iría al baño, pero no volvió.

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De acuerdo con la publicación, "el bar es propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas", quien se desempeñaba como secretario de economía de Sinaloa.

A días de cumplirse siete meses de la desaparición de Carlos Emilio, su madre, sostiene que el entorno donde desapareció el joven está ligado a estructuras de poder, por lo cual le exige a la nueva gobernadora de Sinaloa "que garantice una investigación sin límites, sin protección y sin intereses".

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JACL/cr