Más Información

FGR cita a 50 personas a declarar por agentes de la CIA muertos en Chihuahua; avanza indagatoria

FGR cita a 50 personas a declarar por agentes de la CIA muertos en Chihuahua; avanza indagatoria

Captan falla en helicóptero de la Marina; aterriza de emergencia a segundos de despegar en Sinaloa

Captan falla en helicóptero de la Marina; aterriza de emergencia a segundos de despegar en Sinaloa

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

En Vivo Met Gala 2026: Los looks de la alfombra roja

En Vivo Met Gala 2026: Los looks de la alfombra roja

Muere Eduardo Lamazón, histórico comentarista de La Casa del Boxeo en TV Azteca

Muere Eduardo Lamazón, histórico comentarista de La Casa del Boxeo en TV Azteca

Binomio canino "Samuel" detecta cargamento con más de 1.2 toneladas de marihuana en CDMX; droga iba oculta en cajas de huevo

Binomio canino "Samuel" detecta cargamento con más de 1.2 toneladas de marihuana en CDMX; droga iba oculta en cajas de huevo

Mérida, Yucatán. - La madrugada de este lunes, personal del Ayuntamiento de Mérida realizó un operativo en las inmediaciones del mercado Lucas de Gálvez, donde se retiraron .

Como resultado de estas acciones, además se recolectaron 10 toneladas de basura, se inhabilitaron conexiones eléctricas irregulares y se aseguraron decenas de botellas de alcohol.

Además, se detectaron y desmantelaron un baño clandestino y una bodega clandestina.

Esta mañana, la alcaldesa de la capital yucateca, , señaló que este operativo es el inicio de una intervención integral del Mercado Lucas de Gálvez, mediante el cual se recuperaron 300 metros lineales de aceras, que estaban ocupadas por puestos ambulantes.

Lee también

La primera edil explicó que el proyecto contempla mejoras en accesibilidad, imagen urbana y ordenamiento comercial, en el que participarán la iniciativa privada y academia, las cuales tendrán lista la propuesta en el próximo mes de julio.

Recalcó que estas acciones continuarán ya que forman parte de una estrategia de en colonias, fraccionamientos y el centro de la ciudad.

Patrón Laviada aseguró que este reordenamiento estará acompañado de trabajos de rehabilitación dentro del mercado.

“El diálogo con los comerciantes continuará en los próximos días, con el fin de alcanzar acuerdos que permitan avanzar en la reorganización sin afectar de manera drástica la actividad económica en la zona”, manifestó.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]