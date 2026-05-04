Mérida, Yucatán. - La madrugada de este lunes, personal del Ayuntamiento de Mérida realizó un operativo en las inmediaciones del mercado Lucas de Gálvez, donde se retiraron 45 puestos ambulantes.

Como resultado de estas acciones, además se recolectaron 10 toneladas de basura, se inhabilitaron conexiones eléctricas irregulares y se aseguraron decenas de botellas de alcohol.

Además, se detectaron y desmantelaron un baño clandestino y una bodega clandestina.

Esta mañana, la alcaldesa de la capital yucateca, Cecilia Patrón Laviada, señaló que este operativo es el inicio de una intervención integral del Mercado Lucas de Gálvez, mediante el cual se recuperaron 300 metros lineales de aceras, que estaban ocupadas por puestos ambulantes.

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La primera edil explicó que el proyecto contempla mejoras en accesibilidad, imagen urbana y ordenamiento comercial, en el que participarán la iniciativa privada y academia, las cuales tendrán lista la propuesta en el próximo mes de julio.

Recalcó que estas acciones continuarán ya que forman parte de una estrategia de recuperación de espacios públicos en colonias, fraccionamientos y el centro de la ciudad.

Patrón Laviada aseguró que este reordenamiento estará acompañado de trabajos de rehabilitación dentro del mercado.

“El diálogo con los comerciantes continuará en los próximos días, con el fin de alcanzar acuerdos que permitan avanzar en la reorganización sin afectar de manera drástica la actividad económica en la zona”, manifestó.

dmrr