Pachuca-. En un operativo realizado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, se detuvo a siete sujetos, uno de ellos menor de edad, quienes tenían en su posesión armas de fuego, así como estupefacientes y equipo táctico.

De acuerdo con la Procuraduría, encabezada por Francisco Fernández Hasbun, se llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Dendho, del municipio de Atitalaquia, donde se tenía conocimiento de la presencia de personas que realizaban actividades ilícitas.

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En las acciones ministeriales se detuvo a varios sujetos identificados con las iniciales Y. A. F., E. I.J.A; I. D. H; S. A., L. F. A., así como a E. Y. O.H, así como a un adolescente cuya identidad fue reservada.

A los presuntos implicados en actos ilícitos se les decomisaron chalecos balísticos, vehículos, dos armas largas y dos armas cortas, así como cuatro cargadores abastecidos.

Las autoridades ministeriales indicaron que los detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de un juez de control para iniciar la audiencia inicial, en la que se solicitará su vinculación a proceso, mientras continúan las investigaciones.

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JACL/ cr