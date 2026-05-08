Cuernavaca, Mor.- La Asociación Estatal de Padres de Familia de Morelos protestó por el ajuste al calendario escolar 2025-2026 que adelanta el fin de cursos al 5 de junio. La medida, dictada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el argumento de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol, elimina 28 días efectivos de clases, lo que en opinión de padres de familia, provoca un boquete en el aprendizaje de miles de alumnos.

Mauricio Miranda Villalba, presidente de la asociación, calificó la decisión como un golpe directo a la formación académica y aseguró que concluir el ciclo escolar casi un mes y medio antes de lo previsto paraliza sectores estratégicos como el transporte, el comercio y los servicios, que dependen de la movilidad del sector educativo.

El organismo advirtió que la reducción de las jornadas lectivas complica la dinámica de las familias trabajadoras, quienes no cuentan con alternativas para el cuidado de los menores ante el cierre prematuro de las aulas. Para los padres de familia, las condiciones climáticas y la agenda deportiva internacional no son razones válidas para sacrificar el derecho a la educación de los estudiantes morelenses.

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La asociación anunció un extrañamiento formal ante la SEP federal y estatal para exigir una revisión de la medida.

En redes sociales se difunde una invitación para que los padres de familia protesten mañana en todas las ciudades del estado.

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