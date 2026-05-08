Mérida, Yucatán.- Las autoridades federales y estatales alistan los últimos detalles para la apertura del nuevo Hospital O’Horán, el cual será inaugurado el próximo 17 de mayo.

Por ello, el gobernador Joaquín Díaz Mena, junto con el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, dieron la bienvenida al personal que se integrará a esta nueva unidad hospitalaria, donde se incorporarán más de 800 médicas, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud.

El gobernador destacó que un nosocomio no solo se construye con materiales y equipos, sino que se levanta con seres humanos con vocación y dispuestos a hacer sacrificios para salvar vidas.

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En ese sentido, los llamó a poner todo el corazón para brindar un servicio humano y de calidad a quienes atraviesen esas puertas.

Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, indicó que el nuevo O'Horán es el hospital público más grande del sureste del país y Centroamérica, así como el más moderno de toda la red pública de México, y se encuentra en la última fase para su puesta en marcha.

O'Horán es el hospital público más grande del sureste del país y Centroamérica, así como el más moderno de toda la red pública de México. | Foto: Especial.

“Este es el primer hospital público del estado de Yucatán que nace del nuevo pacto civilizatorio entre los servicios de salud y la población, donde la salud es un derecho y donde la mejor medicina, los mejores medicamentos, el mejor equipamiento y los mejores especialistas”, afirmó el funcionario federal.

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Svarch Pérez expresó que este hospital contará con más de 600 camas, 16 quirófanos, dos de ellos con inteligencia artificial y robotizados; más de 40 especialidades, laboratorios inteligentes y el tomógrafo de mejor resolución de todo el país, todo en un mismo espacio moderno y de manera totalmente gratuita.

Con este equipo se fortalecerá la atención especializada y se ampliará la capacidad de respuesta médica en beneficio de más de 600 mil personas, consolidando, además, el tercer nivel de atención en Yucatán.

La directora del nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, María Teresa Zapata Villalobos, convocó a la plantilla que se incorpora al servicio en el nosocomio a asumir esta tarea con responsabilidad y con el compromiso de formar parte de la nueva etapa en la historia del hospital.

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