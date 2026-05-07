Umán, Yucatán.- Un grupo de ejidatarios de Umán denunció que la empresa Energía Mayakan busca despojarlos de unas siete hectáreas de sus tierras con el fin de colocar un gasoducto.

Luis Enrique Pech Pech, representante del ejido de Umán, informó que dicha compañía se niega a informar cuánto pretende pagar por la cesión de unas siete hectáreas de uso común para instalar un gasoducto.

Adelantó que no permitirán que se celebre la asamblea con la finalidad de aprobar lo que califican es “un despojo” al no pagar lo justo a cientos de familias que dependen de esas tierras.

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“No permitiremos que se realice la asamblea programada para el 17 de mayo, y que fue convocada por el comisario Mario Venancio Moo Medina, quien planea aprobar la venta de los terrenos, por medio de la figura de servidumbre de paso”, advirtió.

Cabe decir que el municipio forma parte de un proyecto de infraestructura energética que transporta gas natural hacia la Península de Yucatán, principalmente para abastecer plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la industria regional.

Este proyecto ha generado controversia porque se prevé la instalación de una estación de compresión y ampliaciones del ducto, lo que ha provocado protestas de vecinos y, ahora, de ejidatarios.

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