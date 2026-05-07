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Mérida, Yucatán.- Una mujer que subió a lo alto de una torre de alta tensión en la movilizó a los cuerpos de emergencias, los cuales emprendieron labores para rescatarla.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos dieron aviso a las autoridades acerca de dicha fémina, la cual, aparentemente, hablaba sola.

Al lugar acudieron bomberos y paramédicos con la intención de brindar atención. El área fue asegurada preventivamente mientras se atendía el reporte.

Cuerpos de emergencia rescatan a una mujer, la cual subió a una torre de alta tensión, en Mérida, Yucatán. Foto: Especial
Cuerpos de emergencia rescatan a una mujer, la cual subió a una torre de alta tensión, en Mérida, Yucatán. Foto: Especial

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y bomberos subieron a lo alto de la torre, platicaron con la mujer y lograron convencerla de bajar.

Una ambulancia llevó a la fémina al edificio de seguridad pública para ser canalizada para una atención especializada.

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dft

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