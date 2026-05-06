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Motul, Yucatán. - El director de la Policía Municipal de Yaxkukul, Ramón L., de 50 años, fue en una vivienda de la colonia San Roque, en Motul.

Los primeros reportes indican que el agente policiaco sostuvo una pelea con su pareja y, tras quedarse solo en casa, .

Al ser descubierto por su pareja, ésta llamó al número de emergencia 911 por lo que arribaron al predio paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales

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Trascendió que el ahora occiso se encontraba franco y al parecer estaba en estado de ebriedad.

Este es el segundo alto mando policiaco que pierde la vida en menos de un mes en Yucatán, pues a finales del pasado mes de abril, el director de Seguridad Pública de Maxcanú, , fue localizado sin vida a un costado de la carretera Opichén-Muna.

El alto mando policiaco sufrió un accidente al perder el control en una curva, cuando conducía su motocicleta, lo que provocó que la unidad saliera de la cinta asfáltica, avanzara entre la maleza y se impactara contra un árbol.

dmrr/cr

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