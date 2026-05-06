Monterrey, Nuevo León. – El Simulacro Nacional 2026 permitió medir la capacidad de respuesta ante emergencias en Nuevo León, pero también exhibió fallas en los sistemas de alerta y una participación desigual entre instituciones.



De acuerdo con Protección Civil estatal, el ejercicio se realizó con 394 mil 136 personas en 4 mil 631 inmuebles este miércoles 6 de mayo.



La jornada incluyó actividades en oficinas públicas, empresas y centros educativos, donde se activaron protocolos de evacuación de forma simultánea a las 11:00 horas.



Uno de los puntos centrales fue el Palacio de Gobierno, en el cruce de Zaragoza y 5 de Mayo, donde se simuló un derrumbe con una persona lesionada.



En ese inmueble, 90 personas fueron desalojadas en 4.06 minutos sin incidentes reales. En el operativo participaron brigadas de Protección Civil estatal, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas y Bomberos de Nuevo León.



En el Palacio Municipal de Monterrey, el personal evacuó el edificio en aproximadamente dos minutos. Posteriormente, los trabajadores se concentraron en la Plaza Zaragoza.



En total, cerca de 700 personas salieron del inmueble en un lapso de 10 minutos, bajo la coordinación de brigadas internas.



El simulacro consideró un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero, sin embargo, en Nuevo León se reportaron fallas en la alerta sísmica, ya que no todos los dispositivos móviles la recibieron o su duración fue breve.



Entre las posibles causas se encuentran la falta de conexión a red, configuraciones desactivadas o equipos sin actualización.



También se detectaron diferencias en la aplicación de los protocolos, por ejemplo, el Congreso local no realizó evacuación debido a que su punto de reunión permanece ocupado por un plantón de mujeres trans.



Protección Civil estatal señaló que los resultados del simulacro servirán para ajustar procedimientos y mejorar los mecanismos de alerta, con el fin de fortalecer la respuesta ante una eventual emergencia.



