LA PAZ, BCS., 14 de mayo. — Decenas de ciudadanos y colectivos ambientalistas marcharon este jueves en La Paz, Baja California Sur para denunciar que la Sierra de la Laguna -considerada la principal fuente de recarga de acuíferos en esta zona desértica- se encuentra en peligro antes posibles desarrollos.

Con tambores y al grito de “¡La Sierra no se vende, la Sierra se defiende!”, al menos 200 personas, rancheros, activistas, ambientalistas y estudiantes, exigieron una audiencia con el gobernador, Víctor Castro Cosío, y expusieron que desde hace semanas se han detectado sobrevuelos con helicópteros, los cuales están prohibidos, excepto para actividades de investigación y emergencias.

Denunciaron y documentaron que en días recientes se han detectado materiales de construcción, incluso combustible en la zona núcleo de la Reserva, y otros materiales en áreas adyacentes, y acusaron a una asociación denominada “Hermandad en Armonía” de estar detrás de las intenciones de construir cabañas, por lo que exigieron al gobierno estatal, y a las autoridades federales que informen con claridad sobre permisos, proyectos y estatus sobre estos.

Al menos 200 personas, entre rancheros, activistas, ambientalistas y estudiantes, exigieron una audiencia con el gobernador, Víctor Castro Cosío. Foto: Especial.

Los manifestantes cuestionaron la actuación de autoridades ambientales y acusaron falta de transparencia sobre trabajos vinculados con predios asociados al proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, promovido por la asociación Hermandad en Armonía y que ya fue rechazado en materia de impacto ambiental por autoridades federales; sin embargo, señalaron seguirán las intenciones de desarrollar en la reserva natural.

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Con consignas como “Gobierno, entiende, la Sierra no se vende”, exigieron frenar de manera definitiva todas las iniciativas que, bajo el argumento de conservación o turismo de bajo impacto, puedan abrir la puerta a intervenciones en la zona serrana.

Denuncian vuelos y traslado de materiales

Ambientalistas y rancheros de la zona han documentado desde finales de abril sobrevuelos constantes de helicópteros y traslado de materiales de construcción hacia zonas altas de la sierra, además de desmontes y movimientos de tierra en predios ubicados en los alrededores del área natural protegida.

La Sierra de la Laguna es considerada la principal fuente de recarga de acuíferos en la zona desértica. Foto: Especial.

Según colectivos, en días recientes se incrementaron los sobrevuelos en helicópteros para transportar vigas, cemento, combustible y equipo a puntos de difícil acceso. Esto alimentó la sospecha de obras mayores que se pretendían iniciar incluso sin permisos.

Demandaron que autoridades estatales y federales informen qué instancia autorizó estas operaciones, qué tipo de trabajos se realizan o se pretendían realizar y en qué condiciones permanecen materiales y maquinaria en zonas cercanas a la reserva natural.

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Enfatizaron que la falta de claridad alimenta la desconfianza en las instituciones encargadas de la protección ambiental y esto resulta contradictorio –remarcaron- con los discursos oficiales sobre defensa del agua y del territorio.

Municipio clausura obras

Ambientalistas marchan en La Paz, BCS para proteger la Sierra de la Laguna; exigen frenar proyectos. Foto: Especial.

La protesta se llevó a cabo apenas dos días después de que autoridades municipales de Los Cabos clausuraron obras en predios de las comunidades de El Romerillal y San Miguelito, donde se detectaron desmontes y movimientos de tierra sin autorización municipal ni medidas de mitigación ambiental.

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, informó que, aunque estas obras clausuradas están fuera del polígono de protección de la reserva, se presentarán denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para investigar posibles afectaciones a ecosistemas y especies protegidas, y determinar responsabilidades.

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Los manifestantes concluyeron esta tarde de protestas ingresando a la Sala de Sesiones del Congreso estatal, donde legisladores locales se comprometieron a revisar las demandas y a continuar mesas de trabajo sobre Sierra La Laguna y los proyectos que puedan impactarla.

Ambientalistas marchan en La Paz, BCS para proteger la Sierra de la Laguna; exigen frenar proyectos. Foto: Especial.

La Sierra de la Laguna, es nombrada por autoridades ambientales “el pulmón verde” de BCS, la principal fuente de recarga de los mantos acuíferos de la región sur del estado que concentra la mayor población.

Entre sus principales atractivos es que concentra el único bosque de pino encino del estado, especies de flora y fauna endémicas, así como manantiales, en medio del entorno desértico.

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