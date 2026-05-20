Pekín, 20 may (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, firmaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y reforzamiento en las relaciones internacionales de ambas naciones.

Además, los mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y relaciones de nuevo tipo, durante una ceremonia celebrada en la capital china.

Seguidamente, Xi y Putin presidieron también la firma de una veintena de acuerdos y memorandos de entendimiento entre Rusia y China.

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Entre los documentos firmados figuran memorandos de cooperación científico-técnica, energética, preparación de cuadros, políticas antimonopolio, transporte ferroviario, entre otros.

Xi recibió este miércoles con honores en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín a su homólogo ruso, a menos de una semana después del viaje realizado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El viaje coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30.º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, dos efemérides que ambos gobiernos han usado para subrayar la continuidad de sus vínculos.

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Antes de aterrizar en Pekín, Putin difundió un mensaje dirigido al pueblo chino en el que calificó a Xi de "buen amigo", afirmó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel "sin precedentes" y sostuvo que Moscú y Pekín desempeñan un papel "estabilizador" en la escena internacional.

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites", una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de los vínculos políticos, comerciales y energéticos entre ambos países.

Condenan ataques contra Irán

Ambas naciones abogaron por una pronta reanudación de las negociaciones en torno a Irán para evitar una ampliación del conflicto en Medio Oriente, al tiempo que condenaron los ataques de Estados Unidos e Israel.

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"Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto", señala la declaración conjunta publicada al término de la cumbre en Pekín.

Añadieron que Pekín y Moscú "comparten la opinión de que los ataques militares de EE.UU. e Israel contra Irán violan el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, y minan gravemente la estabilidad en Medio Oriente".

Además, denunciaron "el asesinato de dirigentes de países soberanos, la desestabilización de la situación política interna, la instigación de un cambio de poder y el descarado secuestro de líderes nacionales para su enjuiciamiento".

Xi y Putin condenaron el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, como el apresamiento del líder venezolano, Nicolás Maduro, a manos de EU.

En cuanto a la franja de Gaza, rusos y chinos abogan por alcanzar una "tregua sólida" que permita estabilizar la situación y "el acceso ininterrumpido de la ayuda humanitaria a todos los necesitados".

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cdm