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Taipéi. informó este martes de una nueva incursión de 22 aeronaves militares y drones chinos en áreas próximas a la isla, de los cuales 11 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, en una operación coordinada con buques de .

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán señaló que, desde las 08:36 horas (00:36 GMT) del martes, detectó sucesivamente un total de 22 aeronaves militares y chinos (incluidos cazas J-10, J-16 y aviones de alerta temprana KJ-500) operando fuera de la costa.

Del total de esos aparatos, 11 cruzaron la línea divisoria del estrecho de Taiwán e ingresaron en la región norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una "patrulla conjunta de preparación para el combate" con buques chinos.

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El ministerio acompañó el comunicado con tres fotografías de la operación, entre ellas una imagen de un avión de combate chino J-16, algo poco frecuente en este tipo de comunicados.

"Las Fuerzas Armadas han empleado medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para seguir de cerca los movimientos chinos, además de desplegar aeronaves, buques y sistemas de misiles terrestres para responder de manera adecuada", señaló el MDN, que subrayó que las acciones amenazantes de y buques del Ejército chino son el único factor que socava la paz y la estabilidad regionales.

La incursión llega días después de la cumbre entre los presidentes de China y Estados Unidos, y , en la que ambos abordaron la situación de Taiwán.

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En una entrevista emitida por la cadena Fox News, Trump comentó que habló con Xi sobre la isla "toda la noche" y dejó en el aire la aprobación de un importante paquete de armas para Taipéi, al subrayar que se trata de una "muy buena ficha de negociación" para .

El republicano también expresó su rechazo a una eventual declaración formal de independencia de Taiwán porque, afirmó, no quiere que se produzca una "guerra".

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un , económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

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Sin embargo, Beijing considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de contra ella para concretar la "reunificación nacional".

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