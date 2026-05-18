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El presidente de Cuba, , subrayó este lunes que su país tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse" después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 de Rusia e Irán.

"Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una contra el noble pueblo cubano", argumentó.

Díaz-Canel reiteró que "no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país". "No los tiene contra EU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", agregó.

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El presidente cubano señaló que quien está verdaderamente amenazando con una "agresión militar" a otro país es Washington y que esto, en sí, constituye ya "un crimen internacional".

Sin embargo, Díaz-Canel advirtió que un estadounidense a su país tendría devastadoras consecuencias para ambas partes y la región: "De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional".

Díaz-Canel se suma así a las voces del Gobierno cubano que en las últimas horas han reaccionado a la información de este domingo del portal estadounidense , y que no niegan ni confirman que La Habana haya adquirido los citados drones de uso militar a Irán y .

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El canciller, Bruno Rodríguez, aseguró que Cuba "defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ".

"Sin excusa legítima alguna, el gobierno de EU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", subrayó en redes sociales.

Axios cita en su información declaraciones de un alto funcionario de inteligencia, según las cuales EU analiza la amenaza de drones procedentes de Cuba que podrían ser enviados contra su Base Naval en Guantánamo (este de la isla), estadounidenses o Key West, en Florida, y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana.

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Esta información se suma a los potenciales argumentos de Washington para justificar una hipotética actuación militar en la isla.

Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de de EU a la isla. Washington lleva desde enero presionando a La Habana para que acometa y económicas.

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