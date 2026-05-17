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Rusia afirmó este domingo que Kiev bombardeó su territorio con una andanada de 600 drones que dejó cuatro muertos, mientras el presidente de , Volodimir Zelensky, dijo que esta respuesta estaba "totalmente justificada" tras los últimos ataques rusos contra su país.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus sistemas antiaéreos derribaron 556 drones durante la noche hasta la madrugada del domingo. Otros 30 drones fueron interceptados en uno de los bombardeos ucranianos más masivos desde el.

Estas interceptaciones, muy por encima de las pocas decenas que se registran habitualmente, tuvieron lugar sobre 14 regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, precisó la misma fuente en la plataforma de mensajería rusa Max.

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El presidente ucraniano afirmó que el ataque con drones de Kiev contra Rusia estuvo "totalmente justificado", días después de un ataque ruso que dejó 24 muertos en Kiev.

"Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y comunidades están totalmente justificadas", indicó en redes sociales.

Zelenski agregó que esta vez le están "diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra".

Moscú y su región se vieron particularmente afectadas. Los ataques dejaron tres muertos en las afueras de Moscú y uno más en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

Un auto en llamas tras un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Donetsk. Foto: EFE
Un auto en llamas tras un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Donetsk. Foto: EFE

En el resto de la región que rodea la capital, varias viviendas e infraestructuras resultaron dañadas y se reportaron cuatro heridos.

En Moscú, más de 80 drones fueron interceptados y un ataque dejó 12 heridos, "sobre todo obreros" de una obra cercana a una refinería, según el alcalde Serguéi Sobianin.

"La producción de la refinería no se ha visto afectada. Tres edificios residenciales han resultado dañados", señaló.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana afirmó el domingo haber interceptado 279 drones de ataque y señuelos rusos de un total de 287 lanzados durante la noche.

Industria energética en la mira por conflicto Ucrania-Rusia

Ucrania golpea regularmente objetivos en Rusia en represalia por los bombardeos diarios del ejército ruso desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022.

Kiev asegura que apunta a sitios militares pero también energéticos, con el fin de reducir la posibilidad de que Moscú financie su ofensiva.

La región de la capital ucraniana suele ser objeto de ataques con drones, pero Moscú, situada a más de 400 kilómetros de la frontera ucraniana, es un blanco mucho menos frecuente.

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Zelenski dijo el viernes a través de sus redes sociales que tenían "motivos para responder apuntando contra la industria petrolera rusa, su producción militar y contra quienes son directamente responsable de los crímenes de guerra cometidos contra Ucrania y los ucranianos".

Ucrania y Rusia reanudaron el lunes por la noche sus bombardeos, cuando expiró una tregua de tres días negociada bajo el auspicio de Estados Unidos con motivo de las conmemoraciones en Rusia del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Las negociaciones, bajo mediación estadounidense, están suspendidas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada a finales de febrero por bombardeos contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

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desa/rmlgv

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