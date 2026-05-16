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Ataques con drones dejaron tres personas muertas y cuatro heridas en las afueras de Moscú, informó el domingo su gobernador, menos de una semana después del fin de una tregua con Ucrania.
"Desde las 03:00 (medianoche GMT), las fuerzas de defensa antiaérea están repeliendo un ataque de drones contra la región de la capital", declaró Andréi Vorobiov en Telegram.
El funcionario indicó que una mujer murió en la localidad de Jimki, al noroeste de la capital de Rusia, y que dos hombres fueron asesinados en Mytishchi (noreste), mientras que en el resto de la región varias viviendas e "infraestructura" resultaron dañadas.
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