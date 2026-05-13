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Moscú. La Duma o Cámara de Diputados de aprobó este miércoles en segunda y tercera lectura una ley que permite el uso de las para la protección de ciudadanos rusos detenidos en el extranjero.

La iniciativa fue aprobada por 381 diputados con cero abstenciones o votos en contra, según informó el diario digital RBC.

De ser promulgada por el presidente ruso, , la ley entrará en vigor 10 días después de su publicación.

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La norma "contempla, entre otras cosas, el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos", según sus autores.

Su objetivo es "la defensa de los de los ciudadanos en caso de arresto, detención, persecución penal o de otra clase por decisión de los tribunales de países extranjeros".

El jefe del comité de defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, afirmó que el cambio de la legislación permitirá evitar situaciones como la ocurrida con el arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a petición de por unas excavaciones en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, que considera "ilegales".

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Butiaguin finalmente salió en libertad y volvió a Rusia en el marco de un canje de presos.

Según Kartapolov, la aprobación de la ley no significará el uso automático del Ejército, pero su mera existencia servirá para advertir a países extranjeros contra ciertos comportamientos.

En abril de 2023 las autoridades rusas introdujeron una enmienda a la ley federal 'Sobre Seguridad', que permite al jefe del Estado "tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos en caso de que e internacionales tomen medidas o adopten acciones que se contradigan con los intereses de la Federación Rusa".

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Dicha enmienda no precisaba qué medios podía utilizar el presidente para cumplir con lo estipulado por la ley, algo que queda manifiestamente claro en esta nueva ley.

Los dirigentes rusos mantienen que la actual campaña militar en Ucrania, que dura ya más de cuatro años, busca garantizar la seguridad de los rusos étnicos supuestamente perseguidos por las autoridades de Kiev.

Con todo, se topó con que muchos rusoparlantes residentes en el este y sur de Ucrania rechazaron la intervención militar rusa y se pusieron del lado de Kiev o huyeron al extranjero.

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Se estima que actualmente fuera del país viven más de 10 millones de ciudadanos rusos, sin contar a los miembros de la diáspora que no cuentan con ruso o los rusoparlantes que viven en las antiguas repúblicas soviéticas.

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