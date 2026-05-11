El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la lealtad hacia la investidura presidencial que se ha forjado a lo largo de la historia se fortalece día con día porque es un sentimiento genuino que se encuentra arraigado en el corazón de las Fuerzas Armadas.

“Con ese legado como guía, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendamos nuestra absoluta lealtad a usted como presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

“Y le reiteramos nuestro firme compromiso de seguir acompañándola en su elevada encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional, puede tener la certeza que con la inercia de nuestro pasado y bajo su liderazgo y guía, seguiremos caminando junto con las instituciones de la República, pero sobre todo y como lo hemos hecho a lo largo de más de 200 años, seguiremos caminando junto con el pueblo de México”, aseveró el titular de la Defensa ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Durante la ceremonia del “106 Aniversario de la Columna de la Legalidad”, en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, el titular de la Defensa señaló que rememorar los hechos históricos de honor, valor, lealtad de patriotismo en los que participaron los hijos del Colegio Militar, no es solo recordar el pasado es reafirmar estos valores que actualmente orientan el actuar de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que esa esencia es la que se mantiene viva en el Heroico Colegio Militar, en el que por muchos años se graduaban solo oficiales de las armas y servicios del ejército y a partir del año 2020 han egresado más de mil oficiales de la Guardia Nacional con licenciatura en seguridad pública.

El alto mando resaltó que hoy en día, más de tres mil 500 cadetes del Ejército y Guardia Nacional, se preparan en sus aulas para ser los futuros mandos de estas instituciones armadas, con la convicción de jamás desviar su camino de servir a su país con rectitud y de dar todo por un México mejor.

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“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en el episodio que hoy evocamos, los cadetes no solo defendieron la legalidad, defendieron a las instituciones y a su presidente”, aseveró Trevilla Trejo.

Recordó que los cadetes del Colegio Militar, escoltaron al presidente Venustiano Carranza de la Ciudad de México en su traslado al puerto de Veracruz en mayo de 1920.

“Justamente hoy nos congregamos en este templo del honor, para conmemorar este histórico episodio que ha trascendido en el tiempo y es conocido como la Columna de la Legalidad en la que jóvenes cadetes reafirmaron con acciones su lealtad a las instituciones y a la investidura presidencial.

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“Este acontecimiento se originó con el llamado plan de Agua Prieta en abril de 1920, con el que se desconocía al gobierno del presidente Venustiano Carranza, quien ante este hecho decidió trasladar al poder Ejecutivo de la Ciudad de México a Veracruz por vía férrea. Entre las fuerzas que permanecieron leales al primer mandatario de la nación se encontraban los hijos del Colegio Militar”, refirió el secretario.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la Columna de la Legalidad, realizada en el Heroico Colegio Milita (11/05/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Aseveró que el testimonio de este hecho de lealtad quedó grabado para la posteridad por uno de sus principales personajes, el coronel Rodolfo Casillas, quien fue parte de la Columna de la Legalidad como director de la Escuela de Caballería.

Al concluir el discurso, se le entregó una mención honorífica al mayor de zapadores Aldo Córdova Galicia del Batallón de Atención de Emergencias (BAE) de la Defensa, por el rescate de cuatro mineros (dos con vida y dos fallecidos) en la mina Santa Fe, municipio El Rosario, Sinaloa tras el colapso del 25 de marzo del 2026.

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También, recibieron condecoraciones al valor heroico (por el rescate de los mineros) el subteniente Adolfo Pérez Gómez; los sargentos José Cruz Hernández, David González Reyes, Luis Fernando Salvador Gómez, Jonathan Oswaldo Espino Cortés y el cabo David Cruz Cruz.

Además, se destacó la participación del sargento Oscar Almaraz Rodríguez y el cabo Vicente Ramírez Madera, quienes dieron muestra de valor, durante el rescate de un minero que resistió 14 días atrapado y fue localizado.

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