La ministra Loretta Ortiz Ahlf se reincorporó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este lunes, tras haber solicitado licencia temporal el pasado 27 de abril por motivos de salud.

“Una vez concluido el periodo de licencia que me fue otorgado, me reincorporo a mis funciones con profundo compromiso, con las responsabilidades que el cargo implica y con quienes acuden a esta Suprema Corte en busca de justicia”, dijo al inicio de la sesión del Alto Tribunal.

Al hacer uso de la palabra, expresó su agradecimiento a sus compañeros ministros, así como a todas las personas que le brindaron su acompañamiento y solidaridad durante el tiempo que estuvo fuera de su cargo.

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“Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana y al servicio de todas las personas”, garantizó la ministra Ortiz Ahlf.

La togada mencionó que durante estos días de ausencia, ha dado seguimiento a las sesiones de la Suprema Corte, por lo que tiene conocimiento de que algunos asuntos quedaron en lista a fin de esperar su participación.

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En la sesión de este lunes no estuvo presente el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, por lo que Lenia Batres Guadarrama presidió provisionalmente al Pleno.

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