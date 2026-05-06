La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, es responsable del delito de explotación sexual, por emplear amenazas migratorias para obligar a dos extranjeras a prostituirse en el centro nocturno conocido como “Solid Gold”, en la Ciudad de México, donde Sánchez participaba activamente en la administración.

Con una mayoría de cinco votos contra tres, el pleno avaló el proyecto del ministro ponente, Arístides Guerrero García y se confirmó la validez del artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que sanciona el beneficio de la explotación sexual ajena remunerada.

Con esta decisión el Máximo Tribunal del país, dio un revés a las gestiones que realizó el entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para que Mayorga obtuviera su libertad, al argumentar que fue víctima de una dolorosa injusticia.

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En la resolución, también se ordena que se revise el expediente y se emita una nueva sentencia, que debe ser menor a los 22 años de prisión.

Caso Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

En 2022, Claudia Ivonne Sánchez Mayorga recobró su libertad y en 2024 un Tribunal Federal solicitó su reaprehensión, pero su defensa legal obtuvo una suspensión que evitó el ingreso al penal.

En su intervención el ministro ponente dijo que las víctimas señalaron que la persona era la principal encargada del control de las casas de las mujeres, las atendía en los inmuebles destinados al alojamiento de las víctimas y acudía a las negociaciones.

“Era la persona que las recibía para darles las indicaciones del trabajo y las reglas del alojamiento. Es decir, no solamente llegan a nuestro país a través del engaño, sino que les obligan a llevar a cabo estas actividades de explotación sexual.

“Para poder pagar su propio boleto de avión, para pagar el alojamiento y dentro de las declaraciones, si es un expediente de 99 tomos. Yo sí invitaría a un estudio más exhaustivo de estos 99 tomos, para que se pueda llegar a ese convencimiento de que no únicamente era una persona que se encargaba de la administración, sino que tenía pleno conocimiento de los hechos e incluso participación”, externó el ministro.

Yasmín Esquivel pide estar unidos y defender la soberanía nacional

Por otra parte, al concluir el Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que todos los mexicanos debemos mantenernos unidos en la defensa de la soberanía nacional.

A pregunta expresa de su opinión que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la soberanía mexicana no está a negociación, Esquivel Mossa manifestó que es un mensaje donde la titular del Ejecutivo Federal hace una defensa a la soberanía.

“Definitivamente, México es un pueblo unido. Nos unimos cuando sentimos la amenaza de alguna fuerza extranjera, o inclusive también nos mantenemos en unidad cuando tenemos algún desastre natural.

“Y, el pueblo mexicano es un pueblo unido, y hoy hay que unirnos como pueblo que somos en torno a la defensa de la soberanía nacional, como lo ha sido siempre y en todos los tiempos”, aseveró.

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