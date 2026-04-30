La ministra Lenia Batres Guadarrama salió en defensa de su voto en contra de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantice la dotación de implantes cocleares, prótesis y órtesis externas a menores de edad con discapacidad auditiva.

En un video publicado en sus redes sociales, el cual eliminó horas después, la autoproclamada “ministra del Pueblo” afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado martes es “absurda” y un “contrasentido” porque la norma se invalidó solo para un grupo específico de personas, en este caso niños y adolescentes.

Según dijo, una característica de los derechos sociales es que tengan universalidad, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad 13/2025 discutida por el Alto Tribunal excluye a adultos y adultos mayores, así como cualquier persona que haya nacido sin audición.

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En su mensaje, Batres Guadarrama consideró que al emitir una sentencia los ministros deben ser responsables y “mesurados jurídicamente”, sin extralimitarse de sus funciones.

“Si nosotros no tenemos facultad para legislar, no debemos legislar. Pero si no tenemos además facultad para revisar el presupuesto y saber si las instituciones de seguridad social en este momento están dotadas para las instrucciones que vamos a dar, nuestra resolución no termina siendo realizable”, dijo.

Por ello, hizo un llamado a no resolver de manera demagógica sin el conocimiento previo del presupuesto del Estado, para evitar así una “expectativa de derechos” que en la realidad no se van a cumplir.

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La “ministra del Pueblo” reiteró que la resolución del proyecto, bajo la ponencia de María Estela Ríos González, fue ilógica, injusta e incluso la tachó de irrealizable.

“Trabajo permanente en función de las necesidades más vulnerables, más débiles, que se defienden con menos recursos. Todas las personas en condiciones de algún tipo de desigualdad social tienen mi activismo jurídico, para que esta Corte trabaje en función de sus derechos”, concluyó.

Ministra Lenia Batres Guadarrama en sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 2 de marzo de 2026. Foto: Especial

Cabe aclarar que este asunto se avaló por mayoría de siete ministros, con el único voto en contra de Batres Guadarrama, quien durante la sesión del Pleno advirtió la necesidad de conocer las posibles consecuencias presupuestales y guiarse bajo la lógica presupuestal.

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“No podíamos presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada, sin contar con evidencia técnica de infraestructura, presupuesto y recursos”, argumentó ante el resto de ministros.

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