París.— Las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio y la forma de desbloquear el estrecho de Ormuz, que es el gran causante de las perturbaciones actuales estarán en el centro de la reunión de ministros de Finanzas del G7, que desde hoy y durante dos días se celebra en París.

“Más que nunca, tenemos que hablar. La ley del más fuerte no funciona”, subrayó este domingo el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, que será el anfitrión de sus homólogos de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá.

En una entrevista telefónica, Lescure señaló que esa reunión será “la ocasión de hablar de las consecuencias económicas” del conflicto abierto el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que replicó con el cierre del estrecho de Ormuz.

El ministro recordó que por ese estrecho pasaba antes del conflicto 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, así como fertilizantes, de forma que “necesitamos que se desbloquee”.

“Sólo se desbloqueará de forma duradera si se hace en un marco multinacional, multilateral. Podría ir bastante rápido, pero tiene que haber un alto el fuego duradero y que se reanuden unas verdaderas negociaciones”, advirtió.

El responsable francés de Finanzas, que respondía así a una pregunta sobre si su país u otros países europeos están negociando con Irán para que sus barcos puedan atravesar ese paso estratégico, como dice Teherán, no se privó de lanzar una crítica implícita al unilateralismo estadounidense, al insistir en que “necesitamos discusiones multilaterales, que no siempre son fáciles”.

A ese respecto, hizo notar que había sido en un contexto multilateral en el que se había decidido sacar al mercado más de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de los países de la Agencia Internacional de la Energía para afrontar la escalada del precio del barril que causó esta crisis.

Cuestionado sobre si se repetirá una operación de ese tipo, Lescure respondió que “no es el momento por ahora”, pero añadió que si no se consigue reabrir el estrecho de Ormuz “se podrá debatir de eso”.