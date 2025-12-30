Más Información

Caracas. El gobierno de aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha destruido, en el transcurso de este año, 39 aeronaves usadas para el , la mayoría en operaciones en estados fronterizos venezolanos con Colombia, como Apure (oeste) y Amazonas (sur, también limítrofe con Brasil).

“Felicito a nuestra FANB y a la Aviación Militar por estar vigilantes, vamos culminando un año de ofensiva contra y todos los enemigos de la patria, este 2025 hemos llegado a 39 aeronaves y 430 desde que aplicamos esta ley. ¡Estamos victoriosos! ¡Mi reconocimiento!”, escribió el presidente este martes en su canal de Telegram.

Este lunes, el líder chavista afirmó que la FANB está “vigilante siempre” y aseguró que Venezuela “tiene un modelo ejemplar” en el combate al delito, contra las bandas criminales y el narcotráfico por “tierra, aire y mar”.

La FANB informó previamente el lunes que destruyó ocho aeronaves en el estado Amazonas, presuntamente vinculadas al narcotráfico y señaladas de incumplir con leyes del local, y una más en la región de Apure.

Venezuela intensificó su defensa tras despliegue militar de EU en el Caribe

En su cuenta de , el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez, detalló que la operación en Amazonas se llevó a cabo en el municipio Alto Orinoco, en límites con Brasil, donde también se hallaron cuatro campamentos que fueron destruidos.

Hernández Lárez aseguró que las se encontraban “operando en pistas clandestinas ilegales”, lo que, advirtió, viola “de manera flagrante” la ley del país.

En otro operativo, militares destruyeron en Apure una aeronave que no contaba con los permisos correspondientes para estar dentro del país ni plan de vuelo, según informó Hernández Lárez.

Venezuela ha intensificado su defensa luego de que ordenara en agosto pasado un despliegue aeronaval en el, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenaza” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

El gobierno de , que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela, lo acusa de liderar un presunto grupo que denomina , aunque Caracas afirma que se trata de un “invento”.

