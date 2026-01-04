Video en estilo anime recrea la captura de Maduro; Trump aparece como protagonista

La madrugada del pasado sábado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos atacó Caracas, en una operación militar orquestada para capturar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Horas más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la invasión militar y la captura del dictador, a través de una foto compartida en su cuenta de Truth Social -la red social de Trump-.

Esta noticia ha conmocionado al mundo entero, abriendo un importante debate en redes sociales sobre qué significa y qué consecuencias traerá este suceso, convirtiéndose en la temática principal de millones de posts, memes, videos, entre otros.

Imagen con la que Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro. Foto: Truth social

Video en estilo anime que recrea la captura de Maduro se viraliza en redes sociales

A través de redes sociales un contenido respecto al tema ha destacado por su ingenio y originalidad. Se trata de un video que "recrea" la captura de Nicolás Maduro al estilo de la animación japonesa, anime.

En el video se aprecia una interpretación de lo sucedido en Caracas, se puede ver a Nicolás Maduro supuestamente intentando huir, mientras que el presidente de EU, Donald Trump, dirige la invasión militar desde lo que parece ser La Casa Blanca.

La animación, con una duración de tan solo 28 segundos, procede a "retratar" la extracción forzada del mandatario venezolano, acompañada de una frase del narrador que dice: "El hombre que creía ser intocable, ahora es prisionero".

Ya sacaron el anime de la detención de Maduro kjajajajaja 🚬 pic.twitter.com/h5QDPi8C3V — ELDUCK (@elduckpost) January 3, 2026

El video, que ya circula masivamente las diversas plataformas sociodigitales, ha ganado acumulado cientos de miles de reacciones por parte de los usuarios, quienes lo toman con humor y aplauden la creatividad y habilidad de los creadores.

Algunos de los comentarios que se aprecian en las publicaciones dice:

" Nunca te acabes señor internet ".

". " Interesante, sublime, exquisito, magnífico ".

". " J*der, esto sí es cine ".

". " C hat, ¿cómo lo consigo en Crunchyroll? "

" "El general Marcos Pérez Jiménez estaría orgulloso de éste momento".

