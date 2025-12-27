En la vida diaria, los celulares se han convertido en una herramienta indispensable para comunicarse y entretenerse. Sin embargo, las notificaciones, llamadas y alertas constantes pueden interrumpir momentos de concentración como reuniones en el trabajo.

Para disminuir esas molestias, tanto Android como iOS cuentan con un "modo No molestar", herramienta diseñada para silenciar ciertas notificaciones sin apagar completamente tu dispositivo.

Si quieres aprender a utilizarlo, en Techbit te compartimos el paso a paso.

Conoce las ventajas de usar el "modo No Molestar" de tu celular. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las ventajas de activar el "modo No molestar" en tu celular?

Como lo mencionamos anteriormente, la principal ventaja del "modo No molestar" es que reduce las distracciones al silenciar notificaciones de mensajes, llamadas, correos, videollamadas, etcétera. Esto puede ser muy útil durante la noche, cuando intentas descansar, o en actividades importantes.

Otro beneficio es que el modo es personalizable. Ya sea en Android o en iOS, puedes permitir excepciones como llamadas de contactos relevantes, asegurando que no te pierdas comunicaciones urgentes.

Asimismo, el "modo No molestar" ofrece la opción de programarse por horarios, lo que hace que se active automáticamente en momentos específicos, por ejemplo, durante la noche, en horas de clase o de una junta laboral.

Finalmente, pero no menos importante, ayuda al equilibrio entre el bienestar y el mundo digital, puespromueve un uso más consciente del celular.

¿Cómo activar el "modo No molestar" en Android?

En los celulares Android, como los de las marcas Samsung, Motorola y Huawei, el "modo No molestar" se encuentra integrado en los ajustes del sistema.

Una manera rápida de activarlo es desde el panel de atajos: en la pantalla solo debes deslizar el dedo hacia abajo y tocar el icono del modo (identificable con una luna). Aquí mismo puedes elegir cuánto tiempo quieres tenerlo activo.

También puedes activarlo desde la app "Ajustes". Generalmente, se encuentra en las secciones de "Notificaciones" o "Sonido y vibración". Además de activarlo, puedes programar horarios automáticos y definir qué notificaciones, llamadas o mensajes deseas que pasen como excepción.

En otros modelos, como los de Motorola, el modo integra funciones adicionales, por ejemplo, que se active al colocar el teléfono boca abajo.

Tu Android puede ayudarte a reducir distracciones con el "modo No Molestar". Foto: Unsplash

¿Cómo activar el "modo No molestar" en iPhone?

En iPhone, el "modo No molestar" forma parte de los Modos de Enfoque.

Para activarlo rápidamente: abre el Centro de Control (deslizando hacia abajo la pantalla), toca el botón de "Enfoque" y luego selecciona "No molestar".

También puedes encenderlo desde la aplicación "Configuración". Al entrar a "Enfoque" y después en "No molestar" puedes personalizar horarios, y permitir notificaciones de ciertas personas o aplicaciones.

Recuerda que cuando el modo está activo, tu iPhone muestra el ícono de luna, lo que significa que las notificaciones están silenciadas.

En iPhone puedes configurar los horarios y días en que deseas activar el "modo No Molestar". Foto: Pixabay

Como podrás ver, este modo es una herramienta muy útil en Android y iPhone. Usarlo te ayuda a reducir distracciones, organizar mejor tu tiempo y mantener un equilibrio entre el uso del dispisitivo y las actividades diarias.

