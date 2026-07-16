En 1950, cuando el cine mexicano todavía retrataba a la mujer bajo el ideal de la esposa y madre ejemplar, Elsa Aguirre se atrevió a interpretar a un personaje que incomodó a las buenas conciencias en "Una mujer decente".

Con apenas 20 años, la actriz (quien falleció este martes a los 95), dio vida a una madre soltera que, al perder su trabajo, se hace bailarina de cabaret y amante de su examor.

La trama sigue a Rosa Gómez, una joven empleada cuya vida cambia por completo tras conocer a Armando de la Vega, interpretado por Rafael Baledón, un médico de profesión y seductor por vocación. Ambos inician un romance que termina cuando Armando se casa con una mujer de clase alta. Rosa descubre que está embarazada y, tras ser rechazada por la sociedad, llega a una compañía de bailarinas de cabaret.

Más que presentar a su protagonista como una mujer que terminó por arruinar su vida, la película expone la manera en que una situación podía ser interpretada de manera tan distinta según se tratara de un hombre o de una mujer.

La fotografía de Ignacio Torres contrastó los ambientes oscuros que enfatizaban los conductas "inmorales" de la época, con la belleza cautivadora y seductora de Elsa Aguirre.

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