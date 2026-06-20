Laura Zapata dio a conocer que, luego de cuatro años de la muerte de su abuela, doña Eva Mange, ya han dictado sentencia en contra de la enfermera que trabajaba en la residencia donde su abuelita estaba internada; la joven fue declarada culpable de los delitos de negligencia y omisión de cuidados, por lo que tendrá que permanecer en prisión cuatro años.

Ayer, 19 de junio, la actriz recurrió a su cuenta de X para informar que Jessica de Jesús Martínez, una extrabajadora de "Le grand senior living", la residencia para adultos mayores en que su abuelita estuvo internada, ya ha sido sentenciada.

Con júbilo, Zapata celebró que, a poco de que se cumplan cuatro años del fallecimiento de su abuelita (el próximo 24 de junio), las autoridades fallaron a su favor, por la demanda penal que interpuso tras la muerte de doña Eva, quien perdió la vida, después del deterioro que sufrió su salud, como la escara, de nueve centímetros de profundidad que tenía en su cuerpo.

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"Hoy mi corazón descansa un poco más en paz, la justicia llegó, finalmente, para mí abuela, doña Eva Mange Marquez, hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño", escribió.

Desde meses atrás, la actriz indicó que, su búsqueda constante de que de Jesús Martínez recibiera esta sanción no estribaba sólo en el hecho de buscar justicia para su abuelita, fallecida a los 104 años, sino para dignificar el estilo de vidas de las personas de la tercera edad.

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"Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia, representa una esperanza para miles de personas adultas mayores, que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia".

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Emotiva, la villana de las telenovelas recordó que, a través de los maltratos que su abuela sufrió, doña Eva se convirtió en una representante de aquellas personas que, por su condición y por su edad, son vulneradas.

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"Mi abuela se convirtió en un símbolo de una causa mucho más grande: la defensa de la dignidad humana en la última etapa de la vida, ninguna persona merece ser vulnerada por su edad, por su fragilida o por su dependencia; hoy se abre un precedente importante, hoy se envía un mensaje claro: los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes", ahondó.

A la postre, Laura agradeció aquellas personas que la acompañaron en el proceso y reconoció la labor de las autoridades.

Hoy mi corazón descansa un poco más en paz.



La justicia finalmente llegó para mi abuela, Doña Eva Mange Márquez.

Hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño.



Esta resolución no representa únicamente una… pic.twitter.com/bsHaeAq6jK — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 20, 2026

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