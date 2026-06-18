Maná y el éxito imperecedero que ha marcado su trayectoria, desde hace décadas atrás, quedó confirmada con el concierto gratuito que ofreció ayer, 17 de junio, en Guadalajara, ya que logró reunir a 170 mil personas que corearon temas como "Oye, mi amor" y "Mariposa traicionera".

La banda regresó a su natal Guadalajara, ala Glorieta de La Minerva, tras su triunfante presentación en la apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026, esta vez con un concierto abierto para todo el público.

La convocatoria de Fher Olvera y sus compañeros fue atendida de forma histórica, aún cuando se esperaba que se dieran cita un grupo multitudinario de personas, sorprendió la cifra todal de asistencia, que reportó la banda en sus redes, la cual oscila entre las 170 mil personas.

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El líder de la banda saludó a sus paisanos con especial cariño, expresando que ofrecer ese show representaba para él, para Alex (González), para Sergio (Vallín) y para Juan (Calleros), un sueño hecho realidad.

"Qué emoción estar aquí en nuestra ciudad, de donde somos, de donde venimos, de donde nos críamos, en donde la empezamos a armar, no saben la emoción que tenemos y, esto, es un sueño que estámos cumpliendo en Guadalajara, Jalisco, México".

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Fher mostró gratitud porque las condiciones climáticas les permitieron presentarse sin percances, ya que no llovió y, antes de comenzar a interpretar los éxitos del grupo, pidió al público relajarse y disfrutar el show que estaba por comenzar.

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"Gracias al cielo que no tenemos agua encima, que tenemos vida, que tenemos salud y que podemos cantar, bailar; esta noche, suelten todos los problemas, déjenlos afuera", precisó.

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Algunos de los temas que tocaron fue "Oye, mi amor", "Vivir sin aire", "Ojalá que llueva café", "El rey", "Mariposa traicionera", "Me vale" y "Eres mi religión"; el recital terminó pasadas las 00:00 horas de este jueves, 18 de junio.

La banda se presentará hoy en Argentina y continuará con su gira "Vivir sin aire Tour" y, el 17 de diciembre, volverá a la CDMX para ofrecer un concierto en el Estadio GNP Seguros.

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