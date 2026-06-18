Maribel Guardia tiene en un muy concepto a Arantza, la cantante que afirma que entabló una gran amistad con su hijo, Julián Figueroa (QEPD), amistad que, según la cantante, nació luego de que él intentera coquetearle; para la actriz, se trata de una mujer bella y talentosa.

La actriz fue captada en su arribo al aeropuerto de la CDMX. En compañía de Marco Chacón, su esposo y, ahí, fue cuestionada acerca de qué opinión le merecía que su exnuera, Imelda Garza Tuñón, abordara el tema de una presunta infidelidad por parte de Julián con la cantante Arantza.

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Esto luego de que la cantante de "Dime" afirmara que Julián trató de coquetear con ella, luego de que lo invitara a su programa de entrevistas, debido a la conexión y coincidencia que surgió entre ellos en esa ocasión.

Para Guardia, su hijo era un hombre intachable, con vulnerabilidades, como ocurrió con la dependencia que tenía por las sustancias ilícitas, pero, como madre, no tenía una mala imagen de él, sino todo lo contrario.

"Para mí, mi hijo, como comprenderás, es mi ángel, era un muchacho con muchas cualidades y muchos defectos, como todas las personas pero, Julián era un hombre muy noble y muy respetuoso, cokmo madre, ¿yo qué te voy a decir?, era un tipazo", dijo a "Venga la alegría".

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Además, también se expresó positivamente de Arantza, afirmando que, para ella, es una mujer llena de atributos, tanto físicos como emocionales.

"Arantza es una mujer preciosa, talentosísima, yo sé que Julián fue a una entrevista, para ir a cantar, pero yo, es la primera vez que sé de eso, no le hubiera aguantado a Julián que me contara de una infidelidad o algo, porque eso no se lo acepto ni aun hombre ni a una mujer", aclaró.

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Fue entonces que negó que, como dijo Imelda, haya sido ella quien la habría exhortado a tolerar los presuntos episodios violentos de Julián.

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