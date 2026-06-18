El chef Poncho Cadena compartió la historia de una de sus seguidoras, a través de la que daba su opinión de algunos de los competidores de la nueva temporada de "MasterChef: 24 / 7", lo que sorprendió especialmente de que el juez reposteara la publicación, ya que en ella, la joven afirma que, lo que le gusta ver del reality, no es la polémica, sino únicamente lo relacionado al tema culinario.

Luego de su ausencia en la reciente emisión del programa, el chef Poncho compartió el video que grabó una de las seguidoras de "MasterChef 24/7", en el que mostraba su aprobación al hecho de que ni él, ni la chef Zahie, ni el chef Adrián, alienten a que los competidores de esta temporada traten de dramatizar el contenido y euqipararlo a lo que ocurre en realitus de convivencia.

"Estoy pilas viendo ´MasterChef 24 / 7, ¿quién más lo está viendo o no?, yo sí, yo sí lo estoy viendo, como que hay días que son mucho drama y lo quieren hacer como si fuera ´La casa de los famosos´, ´La mansión´, todos los dos, tres trucos, pero es ´MasterChef´".

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Así, la joven dijo que respaldaba la postura de los jueces, quienes tratan de que las y los cocineros se aboquen al objetivo principal del programa; ejecutar los platillos que se les solicita.

"Como que los aterrizan de ´No, no, no, mi´jo, aquí vienen a cocinar, dejen su pinch* show y teatrito para afuera´ y yo de ´ay, eso sí me interesa´, porque los chefs los bajan de la nube en recia", detalla.

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Y, aunque, aunado al reposteo, el chef Cadena no compartió el motivo del porqué repató en el video de su seguidora, se sugeriría que es porque comparte la postura de la televidente pues, desde que comenzaron las emisiones de esta edición, han sido muchos los que han mostrado disgusto por el nuevo formado de "la cocina más famosa de México".

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La joven, además, mostró especial afecto al dueño de restaurantes como "CarbónCarbón" y "La leche", pues dijo que su actitud la inspiraba, por lo que le envió deseos de que se recuperara, luego de que, por una descompensación, se viera impedido de asistir al programa.

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"Ayer, al chef Poncho, se le subió el aguacate, le subió la presión y no salió en el programa, esperemos que se mejore, lo amamos chef, ' ¡vamos, maldita sea!´, wey... es que ese chef me motiva, me motiva", dijo con una pequeña sonrisa con la que concluyó el post.

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melc