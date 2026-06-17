Han pasado tres años desde que Rodrigo Cachero y Adianez Hernández terminaron su relación, marcada por un escándalo mediático que, en su momento, parecía que no encontraría remendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el actor ha sanado, perdonado y reconoce que está abierto a volverse a enamorar.

En entrevista con "Ventaneando", Cachero reconoció que no ha sido nada fácil pasar por este proceso, por lo que decidió refugirarse en su trabajo, familia y pedir ayuda profesional.

"Sí, tomé terapia y, la verdad, el trabajo me ha ayudado muchísimo. El estar con mi familia... aprovechar el tiempo de calidad con mis hijos me ha ayudado muchísmo. Yo creo que si hubiera estado solo, wey... no sé qué hubiera hecho", dijo.

Lee también Alex y Chela Lora cumplirán 46 años de casados; renovarán votos en pleno concierto

Fue en 2023, cuando Cachero y su primera esposa, la actriz Larissa Mendizábal, se enteraron que sus respectivas parejas entablaban una relación extramarital entre ellos.

Ese tiempo, supuso un escándalo mediático para ambas partes; pero a tres años de lo sucedido y la boda de Adianez con Augusto Bravo, el actor ha salido adelante y por los hijos que comparte con la conductora, aprendió a dejar atrás las rencillas.

[Publicidad]

"Papá y mamá han tenido muy buena comunicación, siempre funciona para la educación de los niños (Ian y Kai), que son lo más importante para nosotros, como tiene que ser".

Lee también Novia de Oliver Tree pide respeto por su duelo e intimidad: "no necesito ver chismes sobre otras mujeres que pudo estar viendo"

Su sanación no ha estribado solo en entender que su expareja ya ha formado una familia con otra persona, si no que, a estas alturas, tiene el deseo de encontrar el amor, anhelo que había bloqueado.

[Publicidad]

"(El corazón) se ha abierto, pero, ¿a qué hora?, si salgo de aquí (TV Azteca), me tengo que ir con los chamacos, o con mi Santi, pero sí, luego eso no se busca, llega, vamos a ver, ya estoy bien, vamos a darle tiempo al tiempo", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc