[Publicidad]
Han pasado tres años desde que Rodrigo Cachero y Adianez Hernández terminaron su relación, marcada por un escándalo mediático que, en su momento, parecía que no encontraría remendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el actor ha sanado, perdonado y reconoce que está abierto a volverse a enamorar.
En entrevista con "Ventaneando", Cachero reconoció que no ha sido nada fácil pasar por este proceso, por lo que decidió refugirarse en su trabajo, familia y pedir ayuda profesional.
"Sí, tomé terapia y, la verdad, el trabajo me ha ayudado muchísimo. El estar con mi familia... aprovechar el tiempo de calidad con mis hijos me ha ayudado muchísmo. Yo creo que si hubiera estado solo, wey... no sé qué hubiera hecho", dijo.
Lee también Alex y Chela Lora cumplirán 46 años de casados; renovarán votos en pleno concierto
Fue en 2023, cuando Cachero y su primera esposa, la actriz Larissa Mendizábal, se enteraron que sus respectivas parejas entablaban una relación extramarital entre ellos.
Ese tiempo, supuso un escándalo mediático para ambas partes; pero a tres años de lo sucedido y la boda de Adianez con Augusto Bravo, el actor ha salido adelante y por los hijos que comparte con la conductora, aprendió a dejar atrás las rencillas.
[Publicidad]
"Papá y mamá han tenido muy buena comunicación, siempre funciona para la educación de los niños (Ian y Kai), que son lo más importante para nosotros, como tiene que ser".
Lee también Novia de Oliver Tree pide respeto por su duelo e intimidad: "no necesito ver chismes sobre otras mujeres que pudo estar viendo"
Su sanación no ha estribado solo en entender que su expareja ya ha formado una familia con otra persona, si no que, a estas alturas, tiene el deseo de encontrar el amor, anhelo que había bloqueado.
[Publicidad]
"(El corazón) se ha abierto, pero, ¿a qué hora?, si salgo de aquí (TV Azteca), me tengo que ir con los chamacos, o con mi Santi, pero sí, luego eso no se busca, llega, vamos a ver, ya estoy bien, vamos a darle tiempo al tiempo", precisó.
melc
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Día del Padre 2026: Mercado Libre lanza oferta de tenis Nike Court Royale; adquiérelos por menos de mil 300 pesos
Universal Deportes
Hong Myung-bo, técnico de Corea del Sur, minimiza el juego contra México: No me preocupa
Estados
Gobernador de BCS pide reporte de inspección del jet que despegó de Los Cabos y se accidentó en Texas; autoridades de EU habrían hallado armas
Nación
CNTE y Segob reanudan diálogo; maestros rechazan recibir financiamiento para sus movilizaciones
Showbiz
¿Los 19 años de diferencia pasaron factura? Altair Jarabo y Frédéric García estarían separados
Showbiz
¿De qué murió Daveigh Chase, la niña de ‘El Aro’? Revelan la grave enfermedad que acabó con su vida a los 35 años
Noticias
Tragedia en la montaña: muere el mexicano Daniel Navarro y su esposa tras una avalancha en Perú
Noticias
Estados Unidos alerta a turistas por bebidas adulteradas en bares y centros turísticos de México