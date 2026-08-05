El ánimo de los mexicanos repuntó en el verano, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor que se levantó durante los primeros 20 días del mes pasado.

El índice que mide la confianza de los consumidores llegó a 45 puntos durante junio y fue su registro más alto de los últimos nueve meses, reveló el sondeo que dieron a conocer de manera conjunta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

Después del máximo histórico de octubre de 2024, el indicador ha mostrado una tendencia a la baja, estabilizándose entre abril y septiembre de 2025, para retomar un comportamiento descendente y estancarse desde diciembre pasado, explicó Magdaleno Mendoza, analista de Banamex.

“La confianza repuntó con fuerza en julio y puede marcar el arranque de una recuperación gradual en los próximos meses, a medida que la actividad económica gane dinamismo y el entorno de incertidumbre se modere”, comentó.

La recuperación más significativa viene de los rubros que evalúan la situación económica del país, actual y del próximo año.

Los mexicanos también mostraron optimismo sobre la situación económica del hogar, señala la encuesta.

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