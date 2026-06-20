Dua Lipa y Callum Turner se dieron el "sí" hace un par de semanas, en una boda religiosa y, la pareja ya compartió algunas de las fotografías tomadas en la celebración, en la cual contaron con la compañía de 150 personas, repartidas entre familiares y allegados, que disfrutaron de la fiesta, valuada en, alrededor de 1, 5 millones de libras esterlinas.

El 31 de mayo, seis días después de su boda civil, realizada en el Ayuntamiento de Marylebone, Londres, la cantante y el actor ingleses viajaron a Palermo, Sicilia para casarse, religiosamente, en la Villa Valguarnera.

Dua usó un vestido, diseñado por Matthieu Blazy, director creativo de Chanel; en el caso de Callum portó un traje Louis Vuitton, aunque fue la cantante de "Houdini" fue quien se robó la atención, pues su atuendo estuvo compuesto de cuentas doradas y plateadas y una cola con 25 mil plumas.

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Ni qué decir del tocado de plumas que sostenía su velo, el cual, de acuerdo con información de "Daily Mail" tardó en ser bordado alrededor de 3 mil 220 horas.

Las fotografías que ahora circulan en las redes de los recién casados fueron capturadas por David Sims, fotógrafo británico, especializado en moda contemporánea.

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En una de las fotos compartidas aparecen un grupo de amistade, aunque ningún rostro famoso, pese a que, entre la lista de invitados se encontraban Donatella Versace, Charli XCX y Elton John quien, además, amenizó la boda cuando cantó para los novios el tema "Your song".

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De acuerdo a información que ha difundido la prensa inglesa, algunas de las personas que asistieron a la boda dieron detalles del banquete, el cual habría estado dividido en tres platillos: pasta siliciana con berenjena, buñuelos, elaborados con garbanzos y bolas de papas fritas; el postre fueron cannolis y cassata, un postre tradicional italiano.

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De hecho, la comida estuvo a cargo del chef Tony Lo Coco, premiado con una estrella Michelin.

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melc