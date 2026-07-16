Mérida,Yucatán. La intensa lluvia, actividad eléctrica y rachas de viento de esta tarde-noche, provocaron múltiples afectaciones en distintos puntos de la ciudad y cerca de 20 reportes sobre ramas y árboles caídos.

Protección Civil reveló que vecinos de colonias del oriente reportaron cortes de energía, variaciones de voltaje y cables derribados.

Se atendieron 20 reportes de árboles y ramas que afectaron calles y camellones, estructuras de vivienda y automóviles estacionados.

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Cuadrillas de la CFE trabajaban para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas, mientras las autoridades pidieron evitar transitar cerca de postes, cables o árboles inestables y mantenerse atentos a los avisos oficiales durante las próximas horas.

Como parte de las labores de atención, la Secretaría de Seguridad Pública trabajó sobre quejas y reportes registrados en la calle 47 por 44, colonia Benito Juárez; calle 31 por 42, colonia Sodzil Norte; y calle 63 por 56 y 58, fraccionamiento Cámara de la Construcción.

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