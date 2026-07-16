[Publicidad]
Mérida,Yucatán. La intensa lluvia, actividad eléctrica y rachas de viento de esta tarde-noche, provocaron múltiples afectaciones en distintos puntos de la ciudad y cerca de 20 reportes sobre ramas y árboles caídos.
Protección Civil reveló que vecinos de colonias del oriente reportaron cortes de energía, variaciones de voltaje y cables derribados.
Se atendieron 20 reportes de árboles y ramas que afectaron calles y camellones, estructuras de vivienda y automóviles estacionados.
Lee también PAN de BC califica como "injustificada" la detención de Ernesto Ruffo; buscan desviar la atención del caso de Marina del Pilar, dice
Cuadrillas de la CFE trabajaban para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas, mientras las autoridades pidieron evitar transitar cerca de postes, cables o árboles inestables y mantenerse atentos a los avisos oficiales durante las próximas horas.
Como parte de las labores de atención, la Secretaría de Seguridad Pública trabajó sobre quejas y reportes registrados en la calle 47 por 44, colonia Benito Juárez; calle 31 por 42, colonia Sodzil Norte; y calle 63 por 56 y 58, fraccionamiento Cámara de la Construcción.
[Publicidad]
Veracruz suma cuatro nuevos partidos políticos; OPLE incorpora a fuerzas locales y nacionales rumbo a las elecciones de 2027
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Búsquedas de personas en Tláhuac -Chalco se reanudarán el 11 de agosto: Jacqueline Palmeros; es un área que no ha sido rastreada, destaca
Universal Deportes
Final Mundial 2026: Slavko Vincic será el árbitro para el España vs Argentina
Universal Deportes
Liga MX: Atlante suma su primer descalabro en su regreso a Primera División ante el Necaxa
Nación
Gobierno federal asigna recursos para atender Alertas de Violencia de Género; invertirán más de 131 mdp
Espectáculos
¡Imperdible! Lista la cartelera de “La Velada del Año 6”
Viral
¿Peligra el Argentina-España? Nueva York registra altos niveles de contaminación por incendios en Canadá
Al día
Agua llega a Ecatepec, vecinos dejarán de pagar por pipas de agua
La Roja
Captan agresión contra guardia de seguridad en residencial del Pedregal